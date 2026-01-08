용인시민 생활환경 만족도 3년 연속 상승

'2025 사회조사'서 89.8%

교통·안전 등 개선 두드러져

경기도 용인시민들의 생활 환경에 대한 만족도가 3년 연속 상승한 것으로 나타났다.

AD

용인시는 시민을 대상으로 한 '2025년 용인시 사회조사' 결과 생활 환경 전반에 대한 만족도가 89.8%를 기록했다고 8일 밝혔다.

이번 조사는 지난해 8월 20일부터 9월 3일까지 지역 내 1590가구의 15세 이상 가구원을 대상으로 방문 면접과 인터넷 접수 방식으로 실시됐다. 조사는 복지, 주거·교통, 문화·여가, 교육, 소득·소비, 일자리·노동 등 6개 분야 42개 공통 항목과 시정 전반 만족도·정책 수요 등 11개 특성 항목으로 이뤄졌다.

조사 결과 시민 만족도는 2023년 87.8%, 2024년 89.3%에 이어 지난해 89.8%로 3년 연속 상승했다.

분야별 만족도는 가족·사회적 관계가 96.3%로 가장 높았다. 또 ▲안전(95.0%) ▲주거(94.0%) ▲환경(92.4%) ▲교육·보육(92.0%) 등 대부분의 생활 영역에서 만족도가 90%를 넘었다. '건강·복지'와 '경제·고용' 만족도는 각각 88.7%, 87.6%였다.

전년 대비 시민들의 체감 만족도 개선이 가장 두드러진 분야는 '교통'과 '안전'이었다. '교통'은 76.8%에서 80.4%로 3.6%포인트, '안전'은 93.3%에서 95.9%로 1.7%포인트 올랐다.





AD

이상일 용인시장은 "이번 조사 결과는 시의 생활환경 전반이 계속 개선되고 있다고 시민들이 평가하는 것으로 나타났다는 점에서 의미가 있다"며 "앞으로도 사회 각 분야에서 더 나은 변화를 만드는 일들을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>