MZ부터 중장년까지 홀린 속초관광수산시장, ‘부동의 1위’인 이유?

속초관광수산시장, 비수도권 내비 검색 ‘전국 1위’

속초 관광 필수코스 자리매김…먹거리·즐길거리·볼거리 비결

강원도 속초관광수산시장이 강원도권 관광지 내비게이션 검색에서 수년째 부동의 1위를 유지하는 가운데 지난해 비수도권 방문지 검색에서도 1위를 한 것으로 나타나 인기 관광지로서의 명성을 실감케 하고 있다.

속초관광수산시장 전경. 속초시 제공

SK텔레콤 뉴스룸 자료에 따르면 티맵모빌리티가 2025년 1월 1일부터 11월 24일까지의 이동데이터를 바탕으로 사람들이 가장 많이 방문한 장소를 분석한 결과 수도권은 인천국제공항 제1여객터미널, 비수도권은 속초관광수산시장이 각각 1위로 나타났다.

비수도권 50위 안에는 속초해변(15위)과 설악케이블카(45위) 등 속초 지역 3곳이 포함됐다.

강원 지역에서는 강릉중앙시장 24위, 낙산사 28위, 경포해변 29위로 비수도권 50위 안에 들었다.

속초관광수산시장은 관광지를 대상으로 하는 한국관광공사의 한국관광 데이터랩 분석에서도 2018년 이후 강원권 관광지(식음료 분야 제외) 내비게이션 검색데이터 1위를 유지하고 있다.

한국관광공사의 한국관광 데이터랩 내비게이션 검색데이터 역시 티맵모빌리티 자료를 이용하고 있다.

검색데이터가 실제 방문자 수와는 차이가 있을 수 있으나 검색이 많다는 것은 관심이 크다는 것을 방증하는 것이어서 눈길을 끌고 있다.

속초관광수산시장의 내비게이션 데이터 검색이 이처럼 많은 이유는 속초 관광의 필수코스로 관광객들이 많이 찾기 때문이다.

실제로 평일은 물론 연휴와 주말, 관광 시즌에는 통행이 어려울 정도로 시장통이 붐비고 있다.

속초관광수산시장은 외환위기 이후 전통시장에 불어닥친 불황으로 입주 상인들이 떠나면서 시장 운영에 필요한 경비 조달이 안 돼 한 때 단전, 단수 위기까지 내몰렸던 적이 있었다.

하지만 지난 2006년 시장현대화 사업을 통한 속초시의 대대적인 투자와 시설개선이 시작되면서 변화하기 시작해 이제는 시장 개념을 넘어선 관광명소로 탈바꿈했다.

대형주차장 조성으로 차량 이용이 편해진 데다가 닭강정과 아바이순대, 오징어순대, 순댓국 등 속초의 토속적인 음식을 맛볼 수 있는 점포들과 수산물, 젓갈 등을 판매하는 점포들이 골목을 형성해 늘어서 있고 지하에는 싱싱한 활어회를 맛볼 수 있는 회센터가 입주해 있어 먹거리와 볼거리, 즐길 거리를 한곳에서 해결할 수 있는 매력을 지니고 있다.

속초관광수산시장 전경. 속초시 제공

또한 가까운 거리에 속초의 대표적 관광지인 청호동 아바이 마을과 속초에서만 체험할 수 있는 갯배 등이 있는 것도 장점으로 꼽히고 있다.

아울러 상인회를 중심으로 한 상인들의 서비스 인식개선 및 건전한 상거래 문화 조성을 위한 캠페인과 친절 마케팅 교육 등 상가 활성화를 위한 노력도 크게 이바지한 것으로 평가되고 있다.

시 관계자는 "속초관광수산시장은 단순한 시장의 기능을 넘어 닭강정, 술빵, 오징어순대 등 화제가 되는 콘텐츠로 MZ세대와 중장년층에 이르기까지 내국인이 가장 선호하는 여행지로 자리매김했다"며 "앞으로 내국인뿐만 아니라 외국인을 위한 편의시설 개선과 콘텐츠 개발로 글로벌 관광지로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.





아울러 "내국인뿐만 아니라 외국인을 위한 편의시설 개선과 콘텐츠를 개발해 글로컬 문화관광도시 속초의 대표적인 글로벌 관광지로 발전시켜 나가겠다"고 덧붙였다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

