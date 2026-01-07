티웨이항공, 후쿠오카공항 항공보안감사 표창 수상

보안대책 품질향상 기여

티웨이항공은 일본 후쿠오카지점이 지난해 상반기 항공보안감사에서 모범적인 항공보안 교육훈련을 실시한 공로를 인정받아 후쿠오카 국제공항으로부터 표창장을 수상했다고 7일 밝혔다.

후쿠오카지점은 항공보안 관련 규정과 절차를 철저히 준수하고, 체계적이고 지속적인 항공보안 교육훈련을 통해 항공보안대책 품질 향상에 크게 기여한 점을 높이 평가받았다. 그동안 정기적인 항공보안 교육과 현장 중심의 실습 훈련을 통해 직원들의 보안 인식을 강화하고, 항공기 운항 및 공항 운영 전반에 걸친 보안 수준을 지속적으로 향상해 왔다.

티웨이항공은 국내외 전 지점을 대상으로 항공보안 수준 강화를 위한 정기 교육과 안전 점검 활동을 지속적으로 실시하고 있으며, 철저한 보안 체계 구축을 통해 항공 안전 역량 강화를 추진하고 있다.





티웨이항공 관계자는 "항공보안을 책임지고 있는 후쿠오카지점 직원들의 철저한 교육 훈련과 책임감 있는 업무 수행이 만들어낸 값진 성과"라며 "항공보안 체계를 발전시켜 안심하고 이용할 수 있는 안전한 항공 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





