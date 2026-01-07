산청 국민의힘 신년 인사회, 지방선거 앞두고 '당원 질서 훼손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

논란 확산 행사장 좌석 배치

배식 과정서 특정인 챙기기 지적

2026년 지방선거를 앞둔 가운데 경남 산청 지역 국민의힘 신년 인사회가 당내 질서 훼손 논란에 휩싸였다.

행사 진행 과정에서 특정 인사들을 중심으로 한 노골적인 '줄 세우기'와 '사전 선거 분위기 조성' 정황이 곳곳에서 포착되며 당원들 사이에서 비판이 확산하고 있다.

문제가 된 것은 행사장 좌석 배치 과정이다. 행사에서는 정치인이나 예비후보자의 배우자가 아닌 일반 당원들에게만 특정 좌석으로 이동해 달라는 요구가 있었다는 주장이 제기됐다.

2026년 산청 국민의힘 신년 인사회 단체 사진.

반면, 일부 정치인 및 차기 출마가 거론되는 인사들의 배우자들은 별다른 제지 없이 앞자리나 주요 좌석에 배치돼 형평성 논란이 불거졌다.

또한 식음료 배식 과정에서도 잡음이 이어졌다. 배식과 안내 봉사에 차기 지방선거 후보로 거론되는 인사들의 배우자들이 다수 참여하면서, 이를 두고 당원들 사이에서는 "봉사를 가장한 얼굴 알리기", "선거를 의식한 노골적인 줄 서기"라는 지적이 나왔다.

한 참석 당원은 "신년 이사회는 당원 모두를 위한 자리인데, 마치 선거 캠프 예행 연습처럼 느껴졌다"며 "일반 당원은 뒷자리로 밀리고, 특정 인물 주변 사람들만 부각되는 모습에 허탈감을 느꼈다"고 말했다.

또 다른 당원 역시 "정당 행사에서조차 공정성과 중립이 지켜지지 않는다면, 향후 공천 과정과 선거가 얼마나 공정할지 의문"이라며 불만을 토로했다.

정당 내부 행사에서의 이러한 행태는 공직선거법상 직접적인 위반 여부를 떠나, 지방선거를 앞두고 당의 도덕성과 공정성에 심각한 부담으로 작용할 수 있다는 지적도 나온다.

특히 당원 간 위화감을 조성하고, 특정 인사에게 유리한 분위기를 조성하려는 시도로 비칠 경우 내부 분열로 이어질 가능성도 배제할 수 없다.

이에 대해 지역 정가에서는 "지방선거를 앞둔 시점일수록 당내 행사는 더욱 투명하고 절제된 방식으로 운영돼야 한다"며 "사소해 보이는 좌석 배치와 봉사 인원 선정 하나하나가 당의 신뢰도를 좌우할 수 있다는 점을 당 지도부가 인식해야 한다"는 목소리가 나오고 있다.





이번 논란이 단순한 해프닝으로 끝날지, 아니면 산청 국민의힘 내부 갈등과 공천 경쟁의 전조가 될지 귀추가 주목된다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

