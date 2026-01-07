코스피, 외국인 순매수에 장중 4600선 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피 지수가 4600을 돌파하며 삼성전자와 SK하이닉스 주가가 연일 최고가를 경신하고 있는 7일 서울 여의도 한국거래소에 국내증시 현황과 삼성전자, SK하이닉스 주가가 표시돼 있다. 2026.1.7 강진형 기자

코스피가 외국인 순매수에 힘입어 장중 강세다.

7일 오전 9시33분 기준 코스피는 전일 대비 0.61% 상승한 4553.02에 거래되고 있다. 장중 4611.72를 기록하며 사상 최고치를 경신하기도 했다.

투자주체별로는 기관과 개인이 각각 1121억원, 5029억원 순매도하고 있는 반면 외국인은 6365억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 기관과 개인이 각각 4005억원, 3135억원을 순매수하고 있는 반면 외국인은 7409억원을 순매도하는 중이다.

업종별로는 하락하는 업종이 더 많다. 오락문화 업종이 3.19% 빠졌고 의료정밀 －2.98%, 음식료담배 －1.81%, IT서비스 －1.9%, 화학 －1.87%, 증권 －1.54%, 보험 －1.22%, 금융 －1.18%, 일반서비스 －0.92%, 통신 －0.77% 등이 내렸다. 반면 운송장비 업종은 1.74% 상승했고 유통 1.31%, 전기전자 1.09%, 제조 0.85% 등이 올랐다.

시가총액 상위권 종목들도 등락이 엇갈리고 있다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 1.51%, 1.58% 강세고 삼성바이오로직스 2.73%, 현대차 6.17%, HD현대중공업 0.55% 등이 오름세다. 반면 LG에너지솔루션이 0.66% 약세고 SK스퀘어 －1.16%, 두산에너빌리티 －0.93%, 한화에어로스페이스 －1.17%, 셀트리온 －1.64% 등이 내림세다.

코스닥시장은 1%대 약세를 보이고 있다. 같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 1.01% 하락한 946.34에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 129억원, 1646억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1827억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 등락이 엇갈리고 있다. 알테오젠이 0.95% 약세고 HLB －1.65%, 펩트론 －2.76%, 삼천당제약 －2.63%, 리노공업 －1.81%, 파마리서치 －1.62% 등이 내림세다. 반면 에코프로비엠, 에코프로는 각각 0.67%, 0.86% 강세고 에이비엘바이오 1.74%, 레인보우로보틱스 0.22%, 리가켐바이오 2.0%, 코오롱티슈진 0.43% 등도 오름세다.





한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 2.1원 상승한 1449.2원에 거래되고 있다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

