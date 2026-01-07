락앤락, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 2관왕

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

밀폐용기 부문 10년 연속 1위

베트남 소비자 선정 주방용품 1위

락앤락이 '2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상'에서 밀폐용기 부문 10년 연속 1위, 베트남 소비자가 뽑은 주방용품 부문 3년 연속 1위에 오르며 2관왕을 차지했다고 7일 밝혔다.

대한민국 퍼스트브랜드 대상은 한국소비자포럼에서 주관하는 아시아 최대 규모의 브랜드 어워드로, 매년 소비자 조사를 통해 한 해를 이끌어갈 브랜드를 선정해 발표한다. 올해는 국내를 비롯해 중국, 베트남, 인도네시아 4개국에서 진행됐으며, 온라인과 일대일 설문조사 방식으로 총 45만4789명의 소비자가 참여했다.

왼쪽부터 한국소비자포럼 이남식 자문위원장과 안성일 락앤락 CHRO. 락앤락

AD

락앤락은 밀폐용기 부문에서 10년 연속 1위에 오르며 '퍼스트클래스'에 등극했고, 베트남 소비자가 뽑은 주방용품 부문에서도 3년 연속 1위 자리를 수성했다.

락앤락은 세계 최초로 4면 결착 방식의 신개념 밀폐용기를 선보이며 주방용품 시장의 새로운 기준을 제시해 왔다. 2008년 베트남에 진출한 락앤락은 현지화 전략을 통해 베트남 시장을 공략하며 프리미엄 브랜드로 자리매김했다. 버킷 텀블러와 에너제틱 텀블러, 주방가전 비앙코(Bianco) 시리즈 등 현지 생활상을 반영한 제품으로 주목받고 있으며 현재 하노이와 호찌민을 중심으로 40여개 매장을 운영 중이다.

베트남 소비자들의 라이프스타일과 니즈를 세심하게 반영한 제품을 통해 락앤락은 '2025 베트남 소비자가 신뢰하는 50대 브랜드' 중 톱10에 14년 연속 선정되는 성과를 거두기도 했다.





AD

안성일 락앤락 최고인사책임자(CHRO·전무)는 "라이프스타일의 혁신을 주도할 수 있는 더 좋은 제품과 서비스로 전 세계 소비자에게 사랑받는 일류기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>