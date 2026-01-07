한샘, 흑백요리사2 '무한 요리 천국'서 초대형 팬트리장 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'키친은 실력' 메시지 전달

한샘은 넷플릭스 글로벌 요리 경연 프로그램 '흑백요리사2' 세미파이널 라운드 '무한 요리 천국'에서 특수 제작한 초대형 팬트리장을 공개했다고 7일 밝혔다.

한샘은 흑백요리사2 공식 스페셜 파트너다. 이번 세미파이널에서 공개된 초대형 팬트리장은 천장까지 이어지는 선반형 수납 모듈로 특수 제작돼 셰프들의 대결이 펼쳐지는 무대에서 '식자재 라이브러리'로 구현됐다. 또한 흑과 백의 대비가 핵심인 프로그램 콘셉트에 부합하는 '블랙 앤 화이트' 컬러를 적용했다.

한샘이 특수 제작한 '흑백요리사2' 초대형 팬트리장. 넷플릭스

한샘은 심사위원인 안성재 셰프를 앰배서더로 한 '키친은 실력이다' 캠페인을 전개하고 있다. 키친바흐를 앞세워 한샘 키친의 공간 철학과 설계 기준을 담은 콘텐츠를 공개하며 소비자들과의 소통을 한층 강화한다는 설명이다.

키친바흐는 한층 강화된 품질 기준과 맞춤 제작 서비스를 적용한 프리미엄 키친 시리즈다. 최근 높아진 고급 주택의 천고에 맞춰 키큰장과 벽장을 최대 2.7m까지 맞춤 제작할 수 있고, 1mm 단위의 정밀한 커스텀 설계 역시 가능하다. 팬트리형 수납장, 포켓 슬라이딩 도어, 워크인 수납공간 등 다양한 모듈 옵션과 클래식부터 모던까지 다채로운 무드를 구현할 수 있다.

키친바흐 전 라인에는 포름알데하이드 방출량 0.3mg/L 이하의 슈퍼E0(SE0) 등급 친환경 자재를 적용했다. 대부분의 키친 가구 제조사에서 사용 중인 E0 등급보다 한 단계 더 친환경적인 자재다. '한샘 플래그십 논현'의 키친바흐 전시장에는 10년 이상의 경력을 지닌 키친바흐 설계 전문가인 스페셜리스트가 일대일 상담을 통해 사용자의 공간 구조와 생활 패턴에 최적화된 설계를 제안한다.





한샘 관계자는 "마지막 파이널 무대까지 셰프들이 오직 요리에만 몰입할 수 있도록 최적의 키친 솔루션을 지속해서 지원할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

