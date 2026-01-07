정용진, 매출 1위 스타필드마켓 죽전점서 새해 첫 현장경영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"다시 성장하는 해, 압도적 1등 전략 강화"

북그라운드·그로서리·테넌트 매장 등 둘러봐

정용진 신세계그룹 회장이 6일 스타필드마켓 죽전점을 찾아 새해 첫 현장경영에 나섰다.

올해 신년사에서 2026년을 '다시 성장하는 해'로 정의했던 정 회장은 지난해 이마트 매출 1위 점포인 스타필드마켓 죽전점을 찾아 "올 한해 높게 날아오르겠다"는 목표를 다시 천명했다.

스타필드마켓 죽전점을 찾은 정용진 신세계그룹 회장이 간편식 델리 매장에서 상품 설명을 듣고 있다. 이마트 제공

AD

죽전점은 2024년 8월 이마트 점포 중 처음으로 스타필드 DNA를 접목한 모델로 리뉴얼(개보수) 오픈했다. 장보기와 휴식, 체험, 그리고 커뮤니티 요소가 어우러진 곳으로 탈바꿈해 지역을 대표하는 랜드마크로 자리 잡았다.

정 회장은 "혼란스러운 유통 시장 환경 속에서 우리 신세계그룹이, 고객들이 일상 속에서 가장 신뢰하는 '쇼핑 성지'가 돼야 한다는 강한 책임감을 느낀다"며 "스타필드마켓 죽전점 등에서 구현한 압도적 1등 전략을 더욱 치밀하게 펼칠 것"이라고 강조했다.

정 회장은 스타필드마켓 점포의 상징과도 같은 북그라운드를 시작으로 지하 1층 그로서리(식료품) 매장과 지상 1, 2층 테넌트(입점업체) 매장 등을 둘러봤다.

스타필드마켓 죽전점을 찾은 정용진 신세계그룹 회장이 노브랜드 간편식 매장에서 상품을 살펴보고 있다. 이마트 제공

지하 1층 그로서리 특화 매장에서는 초입부에 배치된 와인 코너, 직장인들의 간편한 한 끼 메뉴를 모은 '그랩앤고'를 지나 수산물과 축산물, 냉동식품, 피코크·5K프라이스 등 자체라벨(PL) 매장, 과자와 라면 등 가공식품까지 곳곳을 확인했다. 고객들이 일반적으로 이동하는 순서에 따라 매장을 돌며 동선은 적절하게 짜여 있는지, 상품 가격은 적절한지 등을 꼼꼼히 살폈다.

죽전점은 리뉴얼 오픈 이후 빠르게 성장 중이다. 지난해에는 전년 대비 매출이 28% 증가했고 방문객 수는 22% 늘었다. 이는 판매 면적을 과감히 줄이고 휴식·체험 공간과 테넌트를 대폭 확대한 구조가 주효한 결과라고 회사 측은 평가했다.





AD

정 회장은 "스타필드마켓 죽전점은 '새로움을 갈망하는 1등 고객'의 높아진 기준을 충족시키기 위한 우리의 새로운 도전이었다"며 "두려움 없이 혁신하고 성과를 내준 여기 계신 임직원 모두에게 감사드린다"고 격려했다. 그러면서 "죽전점은 끊임없이 현장의 고객 목소리에 귀 기울여서 이뤄낸 열매"라며 "여기에 안주하지 않고 새로운 미래 성장 먹거리를 찾기 위해 2026년 한해 현장을 자주 찾겠다"고 덧붙였다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>