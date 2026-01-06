마크롱 "바게트처럼 '카페'도 유네스코 문화유산 등재해야"

카페·비스트로 무형문화유산 등재 촉구

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 프랑스인들의 친목 장소인 카페와 비스트로를 유네스코 무형문화유산으로 등재해야 한다고 촉구했다.

마크롱 대통령은 5일(현지시간) 저녁 엘리제궁에서 열린 문화 행사에서 2022년 유네스코 무형유산에 등재된 바게트처럼 카페와 비스트로도 같은 대우를 받아야 한다고 말했다고 TF1 방송이 전했다.

마크롱 대통령은 "이것은 우리가 추진하고자 하는 싸움"이라며 "카페와 비스트로는 크루아상, 바게트, 전통 제품을 많이 판매하는 곳이자 프랑스의 노하우를 선도하는 곳"이라고 주장했다.

프랑스의 카페나 비스트로는 동네 사랑방 같은 장소로, 주민들이 일상적으로 드나들며 가정식과 술을 즐기는 작은 식당이다. 레스토랑보다 가격도 저렴하다.

프랑스 비스트로와 카페 협회는 2024년부터 이들 장소를 유네스코 문화유산으로 등재하기 위한 움직임에 나섰다. 협회는 사이트에서 이들 장소가 "시간의 매개체"라며 "세기를 넘나들며 세대를 아우른다"고 소개했다.





마크롱 대통령은 취임 직후인 2018년 프랑스 국민 빵인 바게트를 유네스코 문화유산으로 등재해야 한다고 주장했다. 이후 유네스코는 2022년 11월 "바게트 빵의 장인 노하우와 문화"를 무형문화유산에 올렸다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

