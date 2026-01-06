LH 사장 직무대행도 사의 표명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LH 수장 공백 장기화

한국토지주택공사(LH) 사장 사퇴 이후 후임 인선이 지지부진한 가운데 직무대행을 맡은 부사장도 최근 사의를 표명한 것으로 전해졌다.

6일 업계에 따르면 LH 사장 직무대행인 이상욱 부사장이 최근 사의를 표명했다. 사표를 낸 자세한 이유는 알려지지 않았다.

LH 신임 사장 후보 추천안은 지난달 재정경제부의 공공기관운영위원회에 상정되지 않았다. 사의 표명이 사장 선임 과정이 지지부진한 상황과 관련이 있다는 관측도 나온다.

앞서 LH 신임 사장 후보로는 전현직 LH 인사만 3명 추천됐고 외부 인사는 포함되지 않은 것으로 전해졌다.

윤석열 정부 시절 임명된 이한준 전 LH 사장은 작년 8월 임기 만료 3개월을 앞두고 사의를 표명했고, 같은 해 10월 면직 처리됐다.





이 부사장의 사표가 수리되면 LH는 신임 사장이 임명될 때까지 다음 직제 이사가 대행을 맡게 되면서 '대행의 대행' 체제 운영이 불가피할 전망이다.





