라포엠, 신보 '얼라이브'로 1년 9개월만 컴백

라포엠. 드라마하우스스튜디오 제공

크로스오버 그룹 라포엠(LA POEM)이 오는 20일 새 미니앨범 '얼라이브(ALIVE)'를 발매한다고 소속사 드라마하우스스튜디오가 6일 밝혔다.

이번 앨범은 2024년 4월 발표한 창작 가곡 싱글 '미로(MIRROR)' 이후 1년 9개월 만에 내놓는 신보다.

소속사는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 앨범 아트워크와 무빙 포스터를 공개했다. 공개된 이미지는 나뭇가지 위에 핀 꽃과 날아오르는 생명체를 형상화했다.

라포엠은 지난해 데뷔 5주년을 맞아 오리지널 사운드트랙(OST) 콘서트 '여름밤의 라라랜드-시즌3'를 진행했다. 이어 '제46회 청룡영화상' 축하 공연과 지난 1일 '2026 카운트다운 쇼-라이트 나우' 엔딩 무대에 오르는 등 활동을 이어왔다.





소속사 관계자는 "오랜 시간 준비한 앨범인 만큼 라포엠만의 차별화된 음악적 색깔을 보여줄 것"이라고 말했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

