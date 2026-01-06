'500년 경제자유구역' 조선 개항 터가 대한민국 미래성장 엔진으로

박성호 부산진해경자청장, 새해 첫 현장행정 가동



제덕만·보배복합지구·부산 트라이포트지구 찾아

부산·진해경제자유구역청(BJFEZ)이 새해 첫 공식 일정으로 주요 개발 현장을 방문하며 향후 운영 방향을 제시했다.

부산진해경자청은 6일 옛 제포왜관 일대인 제덕만과 보배복합지구, 트라이포트 글로벌 복합물류지구를 차례로 방문했다고 알렸다.

이번 방문은 주요 개발사업 추진 상황을 점검하고 경제자유구역의 중장기 발전 방향을 공유하기 위해 마련됐다.

제덕만 일대는 조선 태종 7년인 1407년 개항한 제포왜관이 위치했던 곳으로, 조선과 일본 간 교역이 이뤄졌던 삼포 가운데 하나다. 최근 웅동지구 진입도로 공사 과정에서 제포왜관 유적이 확인되면서 역사적 가치가 재조명되고 있다.

부산진해경자청은 역사적 배경을 바탕으로 부산과 경남을 아우르는 경제자유구역을 조성해 왔다. 부산진해경제자유구역은 전국 경제자유구역 평가에서 4년 연속 최우수(S) 등급을 받았으며 2025년 한해 약 4억달러 규모의 외국인 직접투자를 유치했다.

박성호 청장은 현장에서 현재 추진 중인 핵심 개발사업도 점검했다. 보배복합지구는 제조·물류·연구 기능을 결합한 산업 거점으로 조성되고 있으며 최근 산업통상자원부의 개발계획 변경 승인을 받았다.

트라이포트 글로벌 복합물류지구는 항만·공항·철도를 연계한 물류 거점으로 구상돼 있다. 부산진해경자청은 이 지역을 중심으로 중장기적으로 경제자유구역 확대 지정을 추진할 계획이다.

이와 함께 가덕신공항 개항과 진해신항 조성 등 대형 인프라 사업이 진행되면서 부산·진해권의 물류·산업 기능 강화도 기대되고 있다.





박성호 청장은 "부산진해경제자유구역이 산업과 물류 기능을 갖춘 국가 전략 거점으로 역할을 할 수 있도록 개발사업을 차질 없이 추진하겠다"고 힘줬다.

제포왜관 터가 있는 제덕만 일원.(사진 위) 6일 박성호 부산진해경제자유구역청장이 BJFEZ 주요 개발 사업장 현장을 방문하고 있다.(사진 아래)

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

