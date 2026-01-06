노보노디스크, 미국서 위고비 알약 판매 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

용량별로 월 21만~43만원

덴마크 제약회사 노보노디스크가 미국에서 비만치료제 위고비 알약 판매를 시작했다.

미 경제매체 CNBC 등에 따르면 노보노디스크는 5일(현지시간) 미국에서 위고비 알약을 출시한다고 밝혔다. 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 지 2주 만이다.

가격은 용량에 따라 월 149달러(약 21만5000원)~299달러(약 43만2000원)다. 저용량인 1.5㎎과 4㎎은 모두 월 149달러이며, 4㎎ 제품은 오는 4월 중순 이후 가격이 인상될 예정이다. 추가로 출시되는 고용량 제품인 9㎎과 25㎎의 가격은 모두 월 299달러로 책정됐다. CNBC는 위고비 알약의 판매 가격이 시장에서 최저 수준이라고 전했다.

위고비 알약 저용량 제품은 도널드 트럼프 행정부의 웹사이트 '트럼프알엑스(TrumpRx)'를 통해서도 구입할 수 있다. 트럼프알엑스는 이번 달 오픈할 예정인 것으로 전해졌다.

앞서 트럼프 행정부는 지난해 11월 노보노디스크, 일라이릴리와 미국 내 비만치료제 가격 인하에 합의했다고 발표했다. 당시 트럼프 대통령은 "일라이일리와 노보노디스크가 비만치료제를 '최혜국 국가' 기준으로 미국 환자에게 제공하기로 했다"고 밝혔다.





위고비, 젭바운드 등 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열의 비만치료제는 그동안 주사제 형태로 시판돼 투약에 불편함이 컸다. 위고비 알약 출시로 노보노디스크가 GLP-1 계열 경구용 비만치료제 시장에서 유리한 고지를 선점할 수 있을 것이란 관측이 나온다. 경쟁사 일라이릴리도 비만치료제 경구약 '오르포글리프론'의 시판을 준비하고 있으며 FDA의 승인을 통과해야 한다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

