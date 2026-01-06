HD한국조선해양, '1.5조원' 새해 첫 수주…美서 LNG선 4척 따내

미주 지역 선사와 초대형 LNG운반선 건조계약

화물 적재량 늘려 운송 효율과 경제성 확보

친환경·고부가 선박 중심 수주 이어가

HD현대 조선 부문 중간지주사인 HD한국조선해양이 새해 첫 선박 수주에 성공했다.

HD한국조선해양은 최근 미주 지역 선사와 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선 4척에 대한 건조계약을 체결했다고 6일 밝혔다. 계약 규모는 총 1조4993억원이다. 이번에 수주한 선박은 20만㎥급 LNG 운반선으로, 길이 294.8m, 너비 48.9m, 높이 26.7m 규모다. 울산 HD현대중공업에서 건조돼 2029년 상반기까지 순차적으로 선주사에 인도될 예정이다.

과거 HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 액화천연가스(LNG) 운반선. HD한국조선해양

AD

해당 선박은 일반적인 17만4000㎥급 LNG 운반선보다 화물 적재량을 늘려 단위당 운송비 절감이 가능하도록 설계됐다. 고효율 축발전기와 LNG 재액화 시스템 등 최신 사양을 적용해 연료 효율성과 운항 경제성도 함께 높였다.

영국 조선·해운 전문 분석기관 클락슨리서치에 따르면 신규 LNG 프로젝트 개발이 이어지는 가운데 노후 LNG 운반선 교체 수요가 더해지면서 올해 전 세계 LNG 운반선 발주는 비교적 활발할 것으로 전망된다.

또 HD현대중공업은 최근 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선을 그리스 선사 캐피탈 클린 에너지 캐리어스에 인도했다. '액티브(ACTIVE)' 호로 명명된 이 선박은 2023~2024년 수주한 액화이산화탄소 운반선 4척 가운데 첫 인도 물량이다.

HD현대중공업이 최근 인도한 2만2000㎥급 액화이산화탄소(LCO₂) 운반선. HD한국조선해양

이 선박은 영하 55℃의 저온 환경을 유지할 수 있는 저장탱크 3기를 탑재해 액화이산화탄소뿐 아니라 LPG, 암모니아 등 다양한 액화가스 화물을 운반할 수 있도록 설계됐다. 육상 전원공급장치와 질소산화물 저감장치를 적용하고, 내빙 설계기술을 반영해 친환경성과 항해 안정성도 확보했다.

HD한국조선해양 관계자는 "친환경 선박 시장 확대에 대응해 기술 경쟁력을 높이고 고부가가치 선박 중심의 수주를 이어갈 계획"이라고 말했다.





AD

한편 HD한국조선해양은 공시를 통해 올해 조선·해양 부문 수주 목표를 233억1000만달러(약 33조6000억원)로 제시했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>