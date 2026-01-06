에버랜드, 겨울방학 맞아 '눈썰매장 풀가동' 돌입

알파인 빌리지 익스프레스 코스 추가 오픈

에버랜드가 본격적인 겨울방학 시즌을 맞아 눈썰매장을 가동하며 다양한 즐길거리를 선보인다.

6일 삼성물산 리조트부문에 따르면 에버랜드는 현재 '스노우 오즈 파크(Snow OZ Park)' 겨울축제가 한창이다. 스노우 액티비티와 함께 포토존, 굿즈, 붕어빵 스페셜 이벤트 등 오직 겨울에만 경험할 수 있는 특별 콘텐츠가 가득해 가족, 연인, 친구와 함께 방문하기 좋다는 설명이다.

에버랜드 눈놀이터 스노우 플레이그라운드와 스노우야드. 삼성물산

먼저 지난 주말 하얀 설원 같은 분위기의 알파인 빌리지에는 약 200m 길이의 익스프레스 코스가 추가 오픈되며 눈썰매장 스노우 버스터의 모든 코스가 풀가동에 돌입했다. 익스프레스 코스는 거대한 원형 튜브에 최대 4인까지 탑승할 수 있어 함께 온 일행과 서로 마주 보며 최고의 스릴을 경험할 수 있는 에버랜드 눈썰매장의 대표 코스다. 지난달 먼저 오픈한 레이싱 코스 또한 단독 튜브를 타고 빠른 속도로 하강하며 겨울 레이싱 특유의 짜릿함을 만끽할 수 있는 것으로 유명하다.

남녀노소 함께 즐길 수 있는 눈놀이터도 다채롭게 마련돼 스노우 액티비티를 풍성하게 체험할 수 있다. 지난해 큰 인기를 끌었던 스노우 플레이 그라운드는 올해 약 240평 규모로 확장 오픈해 바디 슬라이드, 나무 썰매 등과 눈 위에서 뛰어놀 수 있다. 스노우 야드는 아이들과 함께 눈사람을 만들거나 미니 썰매를 타며 즐길 수 있어 어린 자녀를 동반한 가족 고객들에게 인기가 많다.

에버랜드 눈놀이터 스노우 플레이그라운드와 스노우야드. 삼성물산

이번 겨울축제의 메인 무대인 알파인 빌리지에는 스노우 콘텐츠뿐 아니라 오즈의 마법사 캐릭터 포토존과 연출물 등이 새롭게 조성되며 동화같은 '겨울왕국' 분위기를 물씬 풍기고 있다.





에버랜드는 특히 360도 회전 영상, 스노우 오즈 포토월, 윈터 시그니처 포토존 등 이색 포토스팟들이 올겨울 '인생샷' 명소로 입소문이 나고 있다고 소개했다. 아울러 레니앤프렌즈의 신나는 댄스 퍼포먼스와 겨울 분위기를 한층 끌어올리는 '런런런! 스노우 프렌즈' 공연도 알파인 빌리지 무대에서 진행되고 있어 아이부터 어른까지 함께 춤을 따라 추며 재미있게 관람하기 좋다는 설명이다.





