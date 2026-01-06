"경기도민 90.3% 과학기술·AI 중요"…경과원, 인식도 조사 결과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도민 90.3%가 국가 경쟁력을 위해 과학기술과 인공지능(AI) 정책이 중요하다고 강조했다.

경기도경제과학진흥원은 경기도민 8000명을 대상으로 '2025년 경기도민 과학기술 인식도 조사'를 실시한 결과 도민 10명 중 9명 이상이 국가 경쟁력과 경제성장을 위해 과학기술과 인공지능 정책이 중요하다고 인식한 것으로 나타났다고 밝혔다.

이번 조사는 코로나 팬데믹 이후 사회 변화와 인공지능 대전환 시대를 거치며 변화한 도민의 과학기술 정책 수요를 체계적으로 파악하기 위해 추진됐다.

조사 결과 응답자의 90.3%는 과학기술 발전이 국가 경쟁력과 경제성장에 중요하다고 답했다. 경기도 차원의 과학기술 정책 필요성에 대해서도 긍정 응답이 86.6%에 달했다.

연령대별로는 50대와 60대 이상에서 인재 양성과 교육 강화를 우선 과제로 꼽았다. 20~30대에서는 연구개발 투자 확대 필요성을 상대적으로 더 중요하게 인식했다.

인공지능 분야에서도 도민 체감도는 매우 높았다. 응답자의 86.2%가 인공지능 기술 발전 속도가 빠르다고 느꼈으며, 45.2%는 일상에서 인공지능 기반 서비스를 자주 활용한다고 답했다. 특히 20~30대가 기술 변화에 가장 민감하게 반응하는 것으로 나타났다.

경기도 차원의 인공지능 정책 추진 필요성에 대해서는 응답자의 70.8%가 필요하다고 답해, 인공지능 확산에 대응하는 지방정부 역할에 대한 기대 역시 큰 것으로 분석됐다.

경과원은 이번 조사 결과를 바탕으로 도민 수요에 부합하는 과학기술과 인공지능 정책을 체계적으로 추진할 계획이다.





김현곤 경과원장은 "이번 조사를 통해 과학기술과 인공지능 정책에 대한 도민의 높은 기대와 수요를 확인했다"며 "도민이 일상에서 체감할 수 있는 연구개발 지원과 인재양성, 과학기술 정책 홍보를 강화해 경기도의 미래 경쟁력을 이끄는 핵심 동력이 되도록 정책 실행력을 높여가겠다"고 말했다.





