김종인 "국힘, 현 구조선 지선 승리 불가능…얼마나 지느냐가 관건될 것"

김종인, 6월 지방선거 국민의힘 판세 예측
"국힘 얼마나 패배하느냐가 관건 될 것"
"장동혁도 문제지만 중진들 역량 없어"
김종인 전 국민의힘 비상대책위원장은 오는 6월 지방선거에 대해 "현재와 같은 구조를 놓고 봤을 때는 국민의힘이 지방선거에서 승리한다는 건 거의 불가능한 얘기"라고 평가했다. 김 전 위원장은 5일 CBS 라디오 '박재홍의 한판승부' 인터뷰에서 "정치적인 기본 흐름과 여론조사 수치를 볼 때 지선은 사전 예측이 어느 정도 가능하다"고 주장했다.
김 전 위원장은 "오히려 지선에서 국민의힘이 어느 만큼 패배하느냐가 관건이라고 본다"며 "크게 패배한다면 국민의힘 지도부를 유지할 수 없을 것"이라고 내다봤다. 이어 "지금 국민의힘 지도부는 윤석열 전 대통령에 대한 미련을 버리지 못하고 있는 게 아닌가. 일반 국민이 어떤 인식을 갖는지를 냉정하게 생각해야 하는데, 그 생각을 이해하지 못하는 것"이라며 "더불어민주당도 지금 공천 헌금 등이 문제가 됐는데도 국민의힘이 상대적으로 지지도가 오르지를 않는다"고 지적했다.
진행자가 '장동혁 대표가 이르면 오는 8일 당 쇄신안을 발표한다고 한다'고 말하자, 김 전 위원장은 "지금까지 장 대표 발언을 놓고 봤을 적에 그다지 획기적인 쇄신 안이 나올 것 같지도 않다"고 답했다. 김 전 위원장은 "지금 국민의힘의 큰 문제는 장 대표도 문제지만 중진 의원들의 역할이라는 것이 거의 보이질 않는다는 것"이라며 "굉장히 변화하려고 노력해야 할 텐데 중진들이 그런 역량을 보여주지 않는다"고 말했다. 그러면서 "국민의힘 의원 다수가 영남 출신으로 구성돼 있다. 그 사람들은 항상 '공천만 받으면 당선이 된다'고 생각하니 당에 대해서는 별로 관심이 없다"고 했다.
정치권 일각에서 거론되는 이른바 '장·동·석(장동혁·한동훈·이준석) 연대설'에 대해서는 "그것은 희망 사항"이라며 "서로 의사소통할 수 없는 사람들끼리 합해질 수가 없다"고 단언했다. 또 "한동훈 전 대표를 계속해서 당에서 축출하려 하는 듯하다. 그건 국민의힘에 도움이 되지 않을 것으로 본다"라고 덧붙였다.
장 대표는 오는 8일 당의 지방선거 공천 방향과 인재 영입 방안 등을 담은 쇄신안을 준비 중인 것으로 알려졌다. 다만 윤 전 대통령과의 절연이나 12·3 비상계엄에 대한 사과는 포함되지 않을 가능성이 큰 것으로 전해졌다.
최근 국민의힘 원로들은 장 대표의 변화를 촉구하고 있다. 이명박 전 대통령은 지난 2일 장 대표를 만나 "수구 보수가 돼선 안 된다. 그건 퇴보"라며 연대와 통합을 요청했다. 국민의힘 김무성 상임고문은 지난 3일 TV조선 인터뷰에서 "민심은 윤 전 대통령과의 절연"이라며 "극우에 발목 잡혀서는 절대로 선거에서 이길 수 없다는 점을 명심하길 바란다"고 지적했다. 이런 가운데 당 지도부에서도 이탈자가 나왔다. 김도읍 국민의힘 정책위의장은 지난달 30일 자로 사의를 표명했다고 5일 밝혔다.
김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr
