[CES 2026]BMW, 노이어 클라쎄 '뉴 iX3' AI 음성비서 첫 공개

더 높은 효율·더 긴 주행거리·더 빠른 충전
새로운 주행역동성…양방향 충전 최초 도입
BMW가 6일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 'CES 2026'에서 미래 비전인 '노이어 클라쎄'의 첫 양산형 모델 'BMW 뉴 iX3'에 적용된 다양한 차세대 혁신 기술을 선보였다.
글로벌 자동차 제조사 가운데 최초로 아마존 '알렉사+' 기술을 탑재한 인공지능(AI) 기반 음성 비서 'BMW 지능형 개인 비서'도 처음으로 공개했다.
소프트웨어 정의 차량(SDV)을 기반으로 하는 '뉴 iX3'는 지속적으로 진화하는 사용자 경험을 제시하게 된다. BMW는 노이어 클라쎄의 주요 기술을 2027년까지 새롭게 선보일 총 40종 신차 및 부분변경 모델에 순차적으로 적용할 예정이다.
BMW 지능형 개인 비서는 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 생성형 AI를 활용해 언어를 이해하고 스스로 응답을 생성한다. 탑승자는 자연스러운 대화로 차량 기능을 제어할 수 있을 뿐만 아니라, 차량 이외의 정보와 지식까지 직관적으로 질문하고 답변을 받을 수 있다. 하나의 문장으로 동시에 여러 명령을 요청하는 것도 가능하다.
'BMW 뉴 iX3'에 적용된 '6세대 BMW e드라이브' 기술은 고효율 전기 모터와 새롭게 설계된 원통형 셀 기반 고전압 배터리, 800V 기술이 특징이다.
'BMW 뉴 iX3 50 x드라이브'는 두 개의 전기 모터를 탑재해 최고출력 469마력(345kW), 최대토크 65.8kg·m(645Nm)를 발휘하며, 정지 상태에서 시속 100km까지 4.9초 만에 도달한다. 108.7kWh 용량의 고전압 배터리 시스템이 탑재돼 WLTP 기준 최대 805km의 1회 충전 주행거리를 제공한다.
원통형 셀 기반 고전압 배터리를 적용해 이전 세대 대비 셀 단위 에너지 밀도를 20%, 충전 속도를 30% 향상했으며, 원통형 셀을 고전압 배터리에 직접 탑재하는 '셀 투 팩' 구조를 통해 에너지 밀도를 높였다. 배터리를 차체 구조의 일부로 통합하는 '팩 투 오픈 보디' 설계를 적용해 차체 무게를 줄였다.
충전 성능도 끌어올렸다. 뉴 iX3는 최고 400kW의 초급속 충전을 지원해 800V급 DC 급속 충전기를 이용하면 단 10분 만에 372km(WLTP 기준)의 주행거리를 확보할 수 있으며, 배터리 잔량 10%에서 80%까지는 약 21분이면 충전할 수 있다. BMW 그룹이 자체 개발한 통합 스위칭 매트릭스 기반의 배터리 관리 기술을 통해 400V DC 충전기 역시 사용 가능하며, AC 충전은 기본 11kW, 옵션으로 22kW를 지원한다.
뉴 iX3는 V2L, V2H, V2G 등 다양한 양방향 충전 기능을 제공해 이동형 전원 공급은 물론 가정용 에너지 저장과 전력 판매를 통한 수익 창출까지 폭넓게 활용할 수 있다. 북미 충전 표준(NACS)과 호환되는 충전 포트를 기본 적용해 슈퍼차저 네트워크 접근성을 높였으며, 기본 제공되는 CCS 어댑터를 통해 다른 충전 사업자의 인프라도 이용할 수 있다.
이외에도 운전자와 주행 보조 시스템 간 상호작용을 최적화하는 BMW 심바이오틱 드라이브를 통해 새로운 차원의 주행 경험을 제공한다. 운전자의 가속, 제동, 조향 제어가 AI 기반 소프트웨어와 자연스럽게 결합해 '순수한 운전의 즐거움'을 구현한다.
또 BMW 고속도로 주행 어시스턴트를 통해 운전자는 시속 130km까지 스티어링 휠에서 손을 놓고 주행할 수도 있다. 차로 유지와 자동 차로 변경을 모두 지원하며, 운전자는 사이드미러를 한 번 확인하는 간단한 시선 처리만으로 차로 변경을 허용할 수 있다. 내비게이션의 경로 안내와 연동해 고속도로 분기점과 출구에서 선제적으로 차로 변경을 제안하며, 보다 다양한 상황에서 자율주행 레벨 2 수준의 운전자 보조 기능을 경험할 수 있다.
새롭게 도입된 고속도로 및 시티 어시스턴트는 신호등 인식 기반 자동 정차 및 재출발 등으로 복잡한 도심 주행을 지원한다. BMW는 첨단 운전자 보조 기능은 향후 시장에 따라 도입 여부를 결정할 예정이며, 무선 소프트웨어 업데이트를 통해 지속적으로 확대할 계획이다.
