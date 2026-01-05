주광덕 남양주시장, 진접고서 ‘다산 정약용의 삶과 진로’ 특강 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 진접고서 진로특강

꿈과 자존감의 가치 공유

경기 남양주시는 5일 진접고등학교에서 1·2학년 학생 임원 40명을 대상으로 진로특강을 진행했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 5일 진접고등학교에서 1·2학년 학생 임원 40명을 대상으로 진로특강을 진행하고 있다. 남양주시 제공

이번 특강은 다산 정약용 선생의 삶과 정신을 바탕으로 청소년이 삶의 방향과 태도에 대해 성찰하고 진로와 꿈의 의미를 다시 생각해보는 계기를 제공하기 위해 마련됐다.

이날 강연자로 나선 주광덕 시장은 스스로를 존중하는 마음이 진로를 고민하는 데 있어 중요한 출발점이라고 강조했다. 종교와 시대를 넘어 전해지는 인간 존엄의 메시지를 사례로 들며, 자신에 대한 믿음과 자존감을 키워가는 과정의 중요성을 전달했다.

이어 주 시장은 평생 배움과 기록을 실천한 정약용 선생의 삶을 소개했다. 정약용 선생처럼 꾸준히 사색하고 기록하는 습관이 개인의 성장과 꿈의 실현으로 이어질 수 있다는 점을 강조하며, 기록을 통해 생각을 정리하고 어려움을 극복한 사례는 오늘날에도 시사하는 바가 크다고 전했다.

주 시장은 "온 우주에서 가장 가치 있고 존귀한 존재라는 자부심을 바탕으로, 각자가 자신의 꿈을 돌아보고 내면의 목소리에 귀 기울이길 바란다"며 "정약용 선생의 가르침처럼 기록을 멈추지 않는 자세가 꿈을 더욱 단단하게 만들고, 개인의 행복과 사회에 선한 영향력을 줄 수 있다"고 말했다.

주광덕 남양주시장이 5일 진접고등학교에서 1·2학년 학생 임원 40명을 대상으로 진로특강을 진행하고 있다. 남양주시 제공

특강에 참석한 학생들은 "정약용 선생의 철학과 삶을 진로와 꿈에 자연스럽게 연결해 생각해 볼 수 있는 의미 있는 시간이었다", "자존감과 기록의 중요성을 깨닫는 계기가 됐다"고 말했다.





한편, 시는 진접고등학교를 포함한 관내 14개 학교에서 진로특강을 운영해왔다. 2026년에도 청소년이 자신의 진로를 주도적으로 설계할 수 있도록 진로교육 프로그램을 지속 확대해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

