익산시, 이차전지 인재 양성 맞손…실무 명장 키운다

산·학·관 '영 마이스터 육성' 협약 체결

전북 익산시가 5일 관내 이리공업고등학교에서 이차전지 산업 특화 인재 육성을 위한 '영 마이스터 육성 파트너십' 업무협약을 체결했다. 전북 익산시 제공

전북 익산시가 학교, 기업과 손잡고 이차전지 산업의 미래를 짊어질 실무형 기술 명장 양성에 나선다.

5일 익산시는 이리공업고등학교에서 이차전지 산업 특화 인재 육성을 위한 '영 마이스터 육성 파트너십(Young Meister Training Partnership)' 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 이리공업고등학교의 마이스터고등학교 전환을 뒷받침하고, 산업 현장에 즉시 투입 가능한 전문 인력을 체계적으로 양성하기 위해 마련됐다.

협약에는 익산시와 이리공고를 비롯해 이차전지 핵심 소재 분야의 선도 기업인 롯데에너지머티리얼즈㈜, 미원상사㈜, ㈜한솔케미칼이 참여했다. 이들 기업은 최상위 협력 파트너로서 산업 현장의 직무 분석을 통한 교육과정 개발은 물론, 학생 현장 실습과 교원 연수 등 실질적인 인재 양성 프로그램을 지원할 계획이다.

롯데에너지머티리얼즈㈜는 세계적 수준의 동박 제조 기술을 보유하고 있으며, 미원상사㈜와 ㈜한솔케미칼은 각각 전해액 첨가제와 실리콘 음극재 등 배터리 성능을 좌우하는 핵심 소재 국산화를 이끌고 있다. 익산시는 산학 협력이 원활히 이뤄질 수 있도록 행정적·재정적 지원을 집중할 방침이다.





익산시 관계자는 "이번 협력을 통해 지역의 미래를 견인할 핵심 인재 양성의 발판을 마련했다"며 "이리공업고등학교가 이차전지 산업 인재 양성의 거점으로 도약하고, 지역 학생들이 산업과 경제를 이끄는 주역으로 성장하도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 말했다.





