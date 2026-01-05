고객 금고 털고 돈 빌려 달아난 40대 방문판매원 구속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

피해액 총 3천200만원 달해

순천서 추적 끝에 경찰에 덜미

광주 북부경찰서 전경. 광주 북부경찰서 제공

AD

평소 알고지낸 고객의 금고를 털고 현금까지 빌려 달아난 40대 남성이 경찰에 구속됐다.

광주 북부경찰서는 절도 및 차용사기 혐의로 40대 남성 A씨를 구속했다고 5일 밝혔다.

A씨는 지난해 10월 광주 북구 소재 60대 여성 B씨의 집에서 전기장판 등을 판매하며 파악한 집 구조와 비밀번호를 이용해 금고 안의 현금 등 2,000만원 상당을 훔친 혐의를 받는다.

경찰 조사 결과 A씨는 지난해 9월부터 12월까지 "물품 구매 비용이 부족하다"며 B씨 등 지인 2명으로부터 2차례에 걸쳐 각각 1,000만원과 200만원을 빌린 뒤 갚지 않은 혐의도 함께 받고 있다.

A씨는 피해자들과 수시로 만나며 친분을 쌓은 뒤 이 같은 범행을 저질렀으며, 가로챈 총 3,200만원 상당의 돈은 대부분 유흥비로 탕진한 것으로 드러났다.

지난해 12월 고소장을 접수하고 추적에 나선 경찰은 전남 순천의 한 숙박업소에서 A씨를 검거했다. 경찰은 A씨가 주거가 일정하지 않고 동종 전과가 다수인 점을 고려해 구속영장을 신청해 법원으로부터 발부받았다.





AD

경찰은 A씨를 상대로 추가 여죄를 조사한 뒤 사건을 검찰로 송치할 계획이다.





호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>