더 촘촘해진 '광명시 통합돌봄'…서비스 기관 23곳→41곳으로 확대

접근성 늘려 지역 통합돌봄 협력체계 강화

박승원 시장 "돌봄 소외 없는 도시 만들 것"

경기도 광명시가 돌봄 사각지대 해소를 위한 지역 안전망을 대폭 강화한다.

광명시는 5일 시청 중회의실에서 관내 한의원, 의원, 요양센터 등 41개 돌봄서비스 기관과 '누구나 돌봄, 함께하는 광명돌봄 서비스 업무협약을 체결했다.

'누구나 돌봄, 함께하는 광명돌봄'은 가족 돌봄 공백, 제도 미비, 인프라 부족 등으로 기존 돌봄체계의 사각지대에 놓인 시민에게 지역사회에서 필요한 서비스를 지원하는 돌봄 사업이다.

이번 협약으로 지난해 23곳이었던 광명 지역 돌봄사업 협력 기관은 41곳으로 늘어 서비스 접근성과 안정성이 향상될 것으로 시는 기대한다.

협약에 따라 41개 기관은 생활돌봄, 식사지원, 방문의료 등의 서비스를 제공한다. 시는 서비스 제공에 따른 비용을 기관에 지급한다.

협약에 참여한 기관은 ▲일상생활 지원과 외출·병원 동행 등을 제공하는 '생활·동행돌봄' 11곳 ▲가사·신체 활동 지원 중심의 '생활돌봄' 1곳 ▲주거환경 점검과 안전 개선을 지원하는 '주거안전' 2곳 ▲식사 제공 및 안부 확인을 위한 '식사지원' 2곳 ▲긴급 상황 시 보호를 지원하는 '일시보호' 1곳 ▲의료 접근성이 낮은 시민을 대상으로 한 '방문의료' 24곳 등이다.

특히 올해는 방문의료서비스 제공기관이 늘면서 서비스의 전문성과 선택 폭도 넓어졌다고 시는 설명했다. 지난해에는 일반 의원이 없었지만, 올해는 일반 의원 2곳이 새롭게 참여했다. 한의원은 지난해 10곳에서 올해 22곳으로 늘어나 보다 촘촘한 서비스 제공이 가능해졌다.

앞서 시는 지난해 10월부터 통합돌봄 체계를 단계적으로 구축해 오며, 지역사회 돌봄의 중요성에 대한 인식 확산을 위해 관계기관·협회와의 간담회와 설명회를 지속해서 추진해 왔다.





박승원 광명시장은 "이 사업은 지역의 다양한 돌봄 자원을 하나의 체계로 엮는 통합돌봄의 핵심"이라며 "기관과의 협력을 바탕으로 지역 내 돌봄체계를 더욱 강화해 누구도 돌봄에서 소외되지 않는 광명을 만들어가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

