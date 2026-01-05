스마일게이트 오렌지플래닛, 상반기 성장 지원 스타트업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'글로벌 역량' 중점 고려해 선발

스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단은 상반기 성장 프로그램 지원 스타트업을 정기 모집한다고 5일 밝혔다.

모집 대상은 2인 이상으로 구성된 스타트업이며, 분야와 단계는 무관하다. 예비 창업자도 지원할 수 있다. 지원 기간은 이달 20일까지며, 최종 결과는 오는 3월 중 발표한다.

오렌지플래닛은 이번 모집에서 '글로벌 역량'을 중점적으로 살펴 세계 무대에서 성공 가능성이 높은 팀을 선발한다는 계획이다. 선발 스타트업에는 오렌지플래닛 강남센터에 사무공간을 제공하고, 최대 1년간 맞춤형 성장 프로그램을 지원한다. 전담 매니저 배정, 사업 고도화 전략 수립, 분야별 멘토링 등 다양하다. 오렌지플래닛 출신 선배 창업가와 협업, 네트워킹 기회도 마련한다.

스마일게이트인베스트먼트는 파트너로 참여해 선발 스타트업 대상으로 초기 투자를 검토한다. 최대 5억원의 초기 투자와 후속 투자 유치를 위한 멘토링, 민간투자주도형기술창업지원(TIPS) 등과 연계한 투자 기회를 제공한다.

서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "혁신적이고 성장 가능성 높은 초기 스타트업을 선발해 체계적이고 전문적인 프로그램으로 글로벌 진출을 전폭 지원할 계획"이라며 "오렌지플래닛과 함께 성장할 청년 창업가들의 많은 관심과 지원 부탁드린다"고 말했다.





한편, 오렌지플래닛은 지난 10년간 스타트업 400개 이상을 지원했으며 동문 기업 누적 가치는 3조8000억원이 넘는다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

