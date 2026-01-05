우리투자증권, 2027년까지 국내주식 온라인 거래 수수료 무료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신규·기존 고객 모두 2년간

국내주식 온라인 거래 증권사 수수료 면제

우리투자증권이 올해부터 2027년 12월 31일까지 국내 주식 온라인 거래 고객을 대상으로 수수료 면제 혜택을 제공한다고 5일 밝혔다.

이번 혜택은 장기적으로 고객의 국내 주식투자 진입장벽을 최소화하고, 보다 자유로운 투자 결정 수립 환경을 제공하기 위해 마련됐다. 우리투자증권 고객이 온라인 채널을 통해 국내 주식을 거래할 경우 별도의 증권사 거래수수료 없이 유관기관 제비용만 부담하면 된다.

특히 별도의 이벤트 참여 절차 없이 신규·기존 고객 모두에게 동일한 조건으로 장기간 적용되는 것이 특징이다. 우리투자증권 관계자는 "주식투자에서 거래 비용은 고객이 가장 직접적으로 체감하는 부담 요소 중 하나"라며 "최근 당국의 국내 주식시장 활성화 정책 기조에 발맞춰 상시적 낮은 거래 비용을 통해 국내 주식 투자에 대한 관심과 참여를 확대하고 고객의 장기적 투자 여정을 지원하겠다"고 말했다.

우리투자증권은 고객의 투자 자금 운용 부담을 낮추기 위해 2026년 12월 31일까지 연 3.9%의 신용융자·주식담보대출 거래 우대금리 이벤트도 운영 중이다. 우리투자증권에서 계좌 개설 및 신용융자·주식담보대출 약정을 완료한 고객은 별도 신청 없이 자동으로 우대금리를 적용받을 수 있다. 한편, 해외주식 거래 이벤트는 종료된 상태다.

이벤트 세부 내용과 참여 방법은 우리투자증권 '우리WON MTS' 앱 또는 우리투자증권 홈페이지 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있으며, 서비스 관련 문의는 고객센터에서 안내받을 수 있다.





AD

투자자는 금융투자상품에 대해 우리투자증권으로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 금융투자상품은 자산가치 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실 발생 및 그 손실은 투자자에게 귀속된다는 점을 확인해야 한다.

AD





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>