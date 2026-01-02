광주 서구, 교통복지 '천원택시' 확대 운영…예산 3억 투입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 중증질환자에 거동 불편 어르신까지 지원

광주광역시 서구가 '천원택시' 사업을 확대·운영한다. 서구청 제공

광주광역시 서구가 의료 취약계층의 교통비 부담을 줄이기 위한 '천원택시' 사업을 확대·운영한다고 2일 밝혔다.

서구는 천원택시 지원 대상을 기존 중증질환자(의료급여 1종 산정특례자)에서 거동 불편 어르신(노인장기요양 1~4등급, 퇴원환자, 치매검사 대상자)까지 포함했다. 이에 따른 예산도 지난해보다 6배 증가한 3억원이다.

천원택시는 의료 취약계층들이 광주빛고을콜택시를 통해 병원에 방문할 때 1,000원만 부담하면 나머지 비용을 서구가 지원하는 교통복지정책이다.

서구는 대상자에게 매월 2~4매의 택시 이용권을 제공하며 광주권은 최대 2만원, 화순전남대병원은 최대 3만원까지 지원한다.

김이강 서구청장은 "천원택시가 병원 방문에 어려움을 겪는 주민들에게 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 돌봄 사각지대를 해소하고 건강한 지역사회를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 서구는 천원국시, 천원피크닉 등 주민의 경제적 부담을 줄여주고 복지 사각지대를 해소하는 '천원의 동행' 정책을 지속적으로 확대하고 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

