김성주 국민연금 이사장 "스튜어트십 코드 강화하겠다"

주주활동 강화…수익률도 제고

김성주 국민연금공단 이사장이 올해 기관투자자가 적극 목소리를 내는 '스튜어드십 코드'를 강화하겠다고 강조했다. 이와 함께 수익률을 제고하고, 모두가 누리는 연금을 만들기 위해 다양한 제도 개선을 추진하겠다고 밝혔다.

김 이사장은 2일 공단 본부 연금홀에서 '2026년 시무식'을 열고 이같이 강조했다. 그는 올해를 '모두가 누리는 연금'을 위한 시점이라고 규정하고, 임직원에게 ▲지속 가능한 연금제도 실현 ▲기금운용 수익률 제고와 책임투자 병행 ▲'기본이 튼튼한 사회' 구현을 위한 복지서비스 확대 ▲인공지능(AI) 대전환 선도 및 공공기관의 사회적 역할 강화 등 네 가지 과제를 당부했다.

특히 기금운용 분야에서는 '통합 포트폴리오' 운용체계를 확대해 투자 다변화를 촉진하고, 해외 연기금 수준으로 조직과 인력을 확충해 기금 수익률을 높이기로 했다. 지난해 국민연금의 기금운용 수익률은 20% 내외를 기록하며 사상 최고 수준을 달성할 것으로 예상된다. 기존 최고 수익률은 2024년 15%였다.

한편 기관투자자로서 적극적인 목소리도 낼 것을 당부했다. 투자 전 과정에 ESG(환경·사회·지배구조) 요소를 반영하고 '스튜어드십 코드'를 강화하는 등 수탁자 책임 활동 내실화를 반드시 해내겠다고 다짐했다.

연금으로서의 활동도 강화하겠다고 전했다. 특히 보험료율 변동 등 연금개혁으로 달라지는 내용을 국민께 세심하게 안내하고, 공단의 활동이 안에만 머무르지 않고 청년들을 위한 생애 첫 연금보험료 지원 등 정부 국정과제 입법 추진과 다층 연금 체계 확립을 통한 구조개혁에도 나서야 한다고 전했다.





AD

그 밖에 ▲치매안심 공공신탁 시범사업 ▲장애인 의료돌봄 통합서비스 본사업 등을 안정적으로 운영하겠다고 예고했다.

김성주 국민연금공단 이사장이 2일 공단 본부에서 열린 시무식에서 신년사를 전하고 있다. 국민연금공단

AD





이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>