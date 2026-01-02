마스턴투자운용 "투자자 신뢰 회복 최우선"…RM부문 신설·이해상충관리 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대체투자 전문 자산운용사인 마스턴투자운용이 신년사를 통해 투자자 신뢰 회복과 조직 혁신을 핵심 과제로 제시하며, 올해를 '본질에 집중하고 실행하는 해'로 정의했다.

박형석 대표는 2일 신년사를 통해 "불확실성이 큰 시기일수록 중요한 것은 무작정 달리는 것이 아니라, 무엇을 지켜야 하고 무엇에 집중해야 하는지를 분별한 뒤 실행으로 옮기는 용기와 책임감"이라고 밝혔다.

이어 "2026년을 단순한 회복의 해가 아니라 무엇을 바로 세우고 집중할 것인지를 분명히 하는 해로 삼겠다"고 강조했다.

마스턴투자운용은 올해 4대 핵심 과제로 ▲투자자 및 시장참여자 신뢰 회복 ▲원 마스턴(One Mastern) 실행 완성 ▲투자자 발굴과 네트워크 재구축 ▲투자운용 부문별 투자 전략 명확화를 제시했다.

신뢰 회복을 위해 전사 차원의 포트폴리오 배분 관리 체계를 재정비하고, 시장 사이클을 면밀히 반영해 공급 과잉이 예상되거나 투자 부적격 섹터에 대한 선제적 리스크 관리를 강화한다. 독립성을 강화한 이해상충관리위원회가 모든 이해상충 사안을 심의하는 구조를 확립했다. RM(Risk Management)부문 신설을 통해 전사적 리스크 관리 역량을 한 단계 끌어올릴 계획이다.

조직 측면에서는 원 마스턴(One Mastern) 기치 아래 최근 단행한 조직개편을 통해 부서 간 역할과 책임(R&R)을 명확히 하고, 지원부서와 투자운용부서가 원팀으로 협업하는 구조로 재편했다.

박 대표는 재즈에 비유하며 "각 부문이 전문성과 책임을 지고, 동시에 다른 부문의 흐름을 이해하며 자연스럽게 호흡을 맞추는 조직"을 지향한다고 설명했다.

국내 투자부문과 관리부문을 분리해 신규 투자 역량을 강화하고, 관리대상 자산을 전담하는 펀드운용본부를 신설해 집중 관리 체계를 구축했다. 마케팅부문도 경영총괄 대표이사 직속으로 신설해 투자자 마케팅 및 자금조달 역량을 전사 차원에 강화할 방침이다.

투자자 발굴 측면에서는 경영진이 직접 나서 국내외 LP(Limited Partner)·GP (General Partner) 및 전략적 투자자들과의 네트워크를 강화하고, 투자자 커뮤니케이션과 IR 활동을 이끌어 나갈 방침이다. 박 대표는 "자본은 구조와 전문성, 실행력을 갖춘 곳을 분명히 가려내고 있다"며 "실무형 대표이사로서 투자자 마케팅에 직접 나서겠다"고 공언했다.

투자 전략 측면에서는 섹터별 차별화 전략을 추진하며, 신성장 자산과 전통 자산에 대한 투트랙 전략을 통해 중장기 포트폴리오 경쟁력을 강화한다. IDC(데이터센터)는 전문인력 확보 및 글로벌·로컬 오퍼레이터와의 협업을 통해 파트너십 기반의 플랫폼형 접근으로 차별적 포지션을 확보하고, 렌탈하우징은 전담 조직 중심으로 운용 전문성과 상품 설계 역량을 결합해 차별화된 주거 투자 플랫폼을 단계적으로 완성해 나간다. 오피스·물류센터 등 전통 자산은 선구안을 발휘한 투자 기회를 포착하고 전략적 투자자·사용자 확보를 통해 차별화된 접근을 이어간다.

해외 투자는 미국·유럽 선진국 우량 펀드 재간접 투자 전략을 확대하고, 해외법인과의 전략적 협업 구조를 강화한다. 리츠 부문은 상장리츠 리밸런싱을 통한 시장 신뢰 회복을 최우선으로 추진하고, 프로젝트리츠에 대해서는 준비된 기회에 발 빠르게 대응해 중장기 성장 기반을 마련할 계획이다.





박형석 대표는 "우리가 운용하는 자금은 연기금, 공제회, 보험 등 국민의 일상과 노후를 지탱하는 사회안전망"이라며 "그 무게와 가치를 늘 마음에 두고 흔들림 없이 걸어가겠다"고 말했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

