李대통령, '페이커' 이상혁·신우석 감독 훈장…"韓 위상 높인 국민대표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이재명 대통령, 2일 신년 인사회

롤드컵 최다 우승 페이커 '체육훈장 청룡장'

APEC 영상 공로, 신우석 '국민훈장 목련장'

정책 제안하고 국민 살린 이들도 포상 수여

인공지능 로봇 리쿠, 새해 인사말에 눈길도

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 프로게이머 '페이커' 이상혁 선수에게 포상한 뒤 박수를 치고 있다. 연합뉴스

AD

이재명 대통령이 2일 신년인사회에서 프로게이머 '페이커' 이상혁 선수와 영상제작사 '돌고래유괴단'의 신우석 감독 등 국민대표에게 훈장을 수여했다.

이 대통령은 이날 오후 김혜경 여사와 청와대 영빈관에서 '회복을 넘어 대도약의 길로'라는 주제로 열린 신년 인사회에 참석했다. 이 대통령은 빨강과 파란색이 섞인 넥타이를 착용했고, 김 여사는 옥색 치마에 흰색 저고리를 한 차림새였다.

신년인사회에서는 대통령실 참모들과 우원식 국회의장을 비롯한 5부 요인, 정부 및 정당 관계자 외에도 각계 국민대표들이 참석했다,

이 대통령은 국민대표 중 한명인 이상혁 선수에게 '체육훈장 청룡장'을 수여했다. 이상혁 선수는 지난 11월 리그오브레전드 월드챔피언십에서 우승을 차지하며 개인 통산 6번째 우승을 했다. 이는 대회 역사상 최다 우승 기록이다.

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 신우석 돌고래유괴단 감독에게 국민훈장 목련장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의의 홍보영상을 제작했던 신우석 돌고래유괴단 감독은 이 대통령으로부터 국민훈장 목련장을 받았다. 신 감독은 당시 이 대통령을 항공기 유도원 역할로 파격 출연시켜 큰 관심을 끌어냈다.

6.25 전쟁 당시 한국으로 이주해 71년간 농민·노동 운동에 헌신했던 故 두봉 전 천주교 안동교구 주교에게는 국민훈장 모란장이 수여됐고, 국제실명구호기구 설립자인 김동해 이사장의 경우 국민훈장 석류장을 받았다. 40년간 국내 외국인 이주 여성을 대상으로 무료 진료와 학비 지원을 펼친 이종민 이화병원 대표원장에게는 국민포장이 주어졌다.

현직 공무원들도 훈장을 받았다. 마스가(MASGA) 프로젝트를 제안했던 김의중 산업통상부 서기관은 근정포장을, 케이팝 신규 사업 발굴을 기획한 김현목 문화체육관광부 서기관은 대통령 표창을 받았다. 이 밖에도 산불 및 재난 현장에서 국민 생명과 재산 보호에 기여한 이들이 포상을 받았다.

이 대통령은 "각자의 자리에서 우리 대한민국의 중추 역할을 해주시는 여러분들과 이렇게 함께 할 수 있어서 참으로 다행스럽고 기쁘게 생각한다"며 "대한민국의 위상을 높인 국민대표 여러분들을 만나 뵙고, 간절한 소망이 담긴 국민 여러분의 생생한 목소리까지 함께 나눌 수 있어서 더욱 뜻깊은 자리"라고 말했다.

이재명 대통령이 2일 청와대 영빈관에서 열린 신년 인사회에서 AI 로봇 리쿠의 새해인사 모습을 보고 있다. 연합뉴스

한편 이 대통령의 수여식 전 무대에는 인공지능(AI) 소셜 로봇 '리쿠'가 깜짝 등장해 인사말을 건넸다. 리쿠는 국내기업인 '토룩'이 개발한 AI 로봇으로 사람 얼굴 인식, 감성 대화, 자율행동기능을 탑재하고 있다.





AD

리쿠는 "2026년은 AI 시대의 원년이라 말씀하신 이재명 대통령님 덕분에 오늘 이렇게 뜻깊은 자리에 함께 할 수 있어 영광"이라며 "올해는 과학기술과 AI가 더 빨리 발전하는 해이자, 무엇보다 사람과 사람이, 사람과 기술이 서로 더 깊이 연결되는 한 해가 되길 바란다"고 말했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>