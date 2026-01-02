강원도교육청, 2026년 시무식 개최…‘현장 중심 강원교육’ 본격 시동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원특별자치도교육청은 지난 1일 춘천 대룡산 명봉에서 신년 해맞이 행사를 진행하고 2일 본청 대강당에서 2026년 시무식을 개최하며 새해 업무를 시작했다.

강원특별자치도교육청이 2일 본청 대강당에서 2026년 시무식을 개최하고 있다. 강원특별자치도교육청 제공

신년 해맞이 행사에는 강원특별자치도교육감을 비롯한 도교육청 직원들이 참석해 대룡산 명봉에 올라 새해 덕담을 나누고, 강원교육의 발전과 교육 가족의 안녕을 기원하며 새해 각오를 다지는 시간을 가졌다.

시무식은 국민의례로 시작하여 순국선열·호국영령 및 순직 교직원에 대한 묵념을 진행했으며, 강원어린이합창단의 공연으로 새해 희망의 메시지를 전했다. 이어 본청 전입 직원 소개로 조직 구성원 간 소통과 화합의 시간을 가졌다.

또한 우수·모범공무원 등에 대한 시상과 강원교육 정책 홍보 영상 상영이 이어졌으며, 신년사를 통해 2026년 주요 교육 정책 방향과 중점 추진 과제를 공유했다.





강원교육청 관계자는 "지역민의 더 나은 삶을 교육으로 완성하기 위해 현장 중심의 교육 행정을 적극 추진해 나가겠다"며 "소통과 협력을 바탕으로 강원교육의 지속 가능한 발전을 이끌어 나가겠다"는 새해 각오를 함께 다짐했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

