김동연 지사 "일산대교 통행료 50% 인하는 시작…전면 무료화 추진"

김동연 경기도지사, 일산대교 현장 찾아 통행 상황 살펴

김포시는 이미 동참의사…파주도 적극적인 의사 표시

"이용 차량 12% ↑…고양시와도 협의 '0원' 달성할 것"

김동연 경기도지사가 새해부터 통행료 50% 인하 조치가 내려진 일산대교 현장을 찾아 '교통이 곧 민생'임을 강조하며 항구적인 전액 무료화 추진 의지를 재천명했다.

김동연 경기도지사가 2일 정오 일산대교 영업소를 방문해 통행료 인하 이후의 교통 상황을 점검하고 있다. 경기도 제공

AD

김 지사는 2일 정오 일산대교 영업소를 방문해 통행료 인하 이후의 교통 상황을 점검했다. 김 지사는 "통행료 50% 인하는 끝이 아니라 완전 무료화를 향한 새로운 출발점"이라며 "김포시는 이미 부분적인 동참 의사를 밝혔고, 파주시도 적극적인 의사를 표시하고 있다. 앞으로 고양시와 긴밀히 의논해 나머지 절반에 대한 감면도 차질 없이 추진하겠다"고 밝혔다.



이어 김 지사는 중앙정부와의 협력 가능성도 시사했다.

김 지사는 "정부에서도 관심을 갖고 올해 예산에 관련 용역비를 반영했다"며 "중앙정부까지 참여하는 구조를 만들어 항구적으로 통행료를 전액 무료화하는 계획을 완성하겠다"고 강조했다.

이날 현장 보고에 나선 이재영 일산대교주식회사 대표는 인하 조치의 가시적인 성과를 발표했다. 이 대표는 "작년 1월 1일과 비교했을 때 통행 차량이 약 6300대(12%) 늘어났다"며 "통행료 반값 조치가 이용자들의 부담을 덜어주며 실제 통행량 증가로 이어진 것으로 보인다"고 분석했다.

이에 김 지사는 "효과가 나타나고 있는 만큼 추이를 면밀히 지켜보고 이용객 불편이 없도록 잘 관리해달라"고 당부했다.

경기도는 경기도의회와의 협의를 거쳐 올해 본예산에 200억원을 편성, 1월 1일부터 일산대교 통행료를 기존 1200원에서 600원(승용차 기준)으로 50% 인하했다. 이번 조치로 ▲1종(승용차) 600원 ▲2·3종(화물차 등) 900원 ▲4·5종(대형화물차) 1200원 ▲6종(경차) 300원으로 각각 조정됐다.





AD

김동연 경기도지사가 2일 정오 일산대교 영업소를 방문해 통행료 인하 이후의 교통 상황을 점검하고 있다. 경기도 제공

도 관계자는 "일산대교는 한강 횡단 교량 중 유일한 유료 도로라는 구조적 불평등을 안고 있었다"며 "법적 분쟁 등 어려운 여건 속에서도 도민의 이동권 보장을 위해 정책적 결단을 내린 것"이라고 이번 조치의 배경을 설명했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>