백경현 시장 "순국선열의 희생 헛되지 않게"…현충탑 신년 참배

구리시, 병오년 신년 참배로 보훈의 의미 되새겨

현충탑 참배 통해 순국선열의 숭고한 희생 기려

경기 구리시(시장 백경현)는 2일 린창중앙공원에 위치한 현충탑을 찾아 신년 참배를 진행하였다고 밝혔다.

백경현 구리시장이 2일 린창중앙공원에 위치한 현충탑을 찾아 신년 참배를 하고 있다. 구리시 제공

이날 신년 참배에는 백경현 구리시장을 비롯해 신동화 구리시의회 의장과 시의원, 경기도 의원, 임병무 보훈·향군단체협의회장, 전평진 전몰군경유족회장 등 보훈·향군단체장과 회원 100여 명이 참석해 엄숙하고 경건한 분위기 속에서 헌화와 분향을 올렸다.

참석자들은 나라를 위해 헌신한 순국선열과 호국영령의 숭고한 희생을 기리며, 그 고귀한 정신을 가슴에 새기고 병오년 새해를 새로운 각오와 책임감으로 출발할 것을 함께 다짐했다.

백경현 구리시장은 참배 후 "순국선열과 호국영령의 희생이 오늘의 대한민국과 구리시를 있게 한 든든한 뿌리"라며 "그 숭고한 뜻을 깊이 계승해 시민의 삶을 더욱 안정적으로 뒷받침하고, 신뢰받는 시정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.





한편, 구리시는 이번 신년 참배를 시작으로 새해에도 보훈의 가치를 존중하는 시정을 바탕으로 시민과 함께하는 시정 운영에 최선을 다할 계획이다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

