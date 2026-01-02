에스엠코어, 92억 규모 용인클러스터 원자재 창고 구축 수주

에스엠코어는 2일 SK하이닉스로부터 91억6500만원 규모 용인클러스터 원자재 창고 구축을 수주했다고 공시했다.





이는 최근 매출액 대비 5.61%다. 계약 기간은 오는 10월30일까지다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

