李대통령, 5일 시진핑과 한중정상회담…"민생·경제 MOU 10건 이상 체결"

위성락 국가아보실장 브리핑

정치적 우호적서 기반 공고화·한반도 평화 소통 강화 등 기대

6일 자오러지 전인대 상무위원장과 리창 총리 접견

7일 상하이 한중 벤처·스타트업 서밋 참석…대한민국 임시정부 청사도 방문

이재명 대통령이 5일 중국 베이징에서 시진핑 국가주석과 공식 환영식·정상회담·양해각서(MOU) 서명식·국빈만찬을 갖는다. 청와대는 이번 국빈 방중이 한중 관계 전면 복원의 분수령이 될 것으로 보고, 민생 협력과 한반도 평화 의제를 정상 간 대화 테이블에 올릴 계획이다. 특히 양국은 민생·경제 협력 등 10건 이상의 MOU를 체결하기로 했다. 이번 국빈 방중은 1월 4일부터 7일까지 3박 4일 일정으로, 이 대통령은 베이징과 상하이에 들러 일정을 소화한다.

위성락 국가안보실장은 2일 오전 청와대 춘추관 브리핑에서 "대통령은 5일 오전 한중 비즈니스 포럼에 참석해 양국 경제계 대표 인사들과 교류하며 제조업, 소비재, 서비스 등 분야에서 양국 비교우위 산업 간 상호 보완성을 바탕으로 새로운 경제협력 영역을 만들어가기 위한 방안을 논의한다"고 밝혔다. 이어 "오후에는 시 주석과 공식 환영식으로부터 정상회담과 MOU 서명식 그리고 국빈만찬으로 이어지는 일정을 함께한다"면서 "MOU는 경제·산업, 기후 환경, 교통 분야 등 10건이 훌쩍 넘는다"고 설명했다.

그러면서 위 실장은 "11월 시 주석의 국빈 방한 이후 2개월여 만에 이뤄지는 답방"이라며 "한중 정상이 2개월 간격으로 상대국을 국빈 방문하고 새해 첫 정상외교 일정을 함께 하는 것은 전례가 없는 일"이라고 의미를 부여했다.

청와대는 이번 방중의 기대 성과로 △한중 관계 전면 복원의 정치적 우호 정서 기반 공고화 △한중 간의 수평적 호혜 협력에 기초한 민생 분야 실질 협력 강화 △한반도 평화를 위한 한중 간 소통 강화 △한중 간 민감 현안의 안정적인 관리 등을 제시했다. 위 실장은 "한중 간의 깊은 우정과 굳건한 신뢰에 기초해 양국 간의 전략 대화 채널을 복원해 한중 관계의 정치적 기반을 확고히 할 것"이라며 "중국 내 독립운동 사적지 보존을 강화하고 인적 문화적 교류를 활성화하여 한중 관계의 우호 정서 기반을 튼튼히 해 나갈 것"이라고 말했다.

민생분야 협력도 강화할 계획이라고 밝혔다. 위 실장은 "한중 경제 협력 구조의 변화에 발맞춘 수평적 호혜적 협력을 추진함으로써 양국 국민들이 전면적 관계 복원을 피부로 체감할 수 있는 구체적이고 실질적인 성과를 거양해 나가겠다"며 "한중 양 국민의 민생과 직결된 공급망 투자, 디지털 경제, 벤처 스타트업, 환경, 기후 변화, 인적 교류, 관광, 초국가 범죄 대응 등 분야에서 각자가 가진 비교 우위를 살리고 공동 이익을 확대해 나갈 수 있는 윈윈 협력을 추진해 나가겠다"고 했다.

이번 정상회담을 계기로 한반도 평화를 위한 소통도 강화할 방침이다. 위 실장은 "한중 관계의 전면적인 복원이 한반도 문제 해결의 돌파구 마련에도 기여할 수 있도록 중국의 건설적인 역할을 당부하겠다"며 "민생과 평화는 서로 분리될 수 없으며, 한중 양국 모두 한반도와 동북아의 평화 안정이라고 하는 공통의 목표를 가지고 있다"고 말했다. 그러면서 "한반도 문제 해결을 위한 현실적인 노력을 통해서 실현 가능한 길을 만들어 갈 수 있도록 한중 간 전략적 소통을 강화해 나가겠다"고 강조했다.

양국의 민감한 현안도 안정적으로 관리하겠다고 했다. 위 실장은 "한중 관계 전면 복원에 걸맞게 서해를 평화와 공영의 바다로 만들어나가고, 문화 콘텐츠 교류도 점진적 단계적으로 복원해 나가겠다"고 설명했다.

이 대통령은 방중 첫날인 4일 베이징 도착 직후 첫 공식 일정으로 재중국 한국 국민들과 만찬 간담회를 갖는다. 6일에는 중국의 국회의장 격인 자오러지 전인대 상무위원장을 면담한 뒤, 중국의 경제사령탑으로 불리는 리창 총리를 접견하고 오찬을 함께한다. 위 실장은 자오러지 위원장과는 "한중 양 국민 간 우호 정서를 증진"하는 방안을, 리 총리와는 "시대 변화에 맞춘 수평적 협력"을 각각 논의할 것으로 기대된다고 했다.





베이징 일정을 마친 뒤 대통령은 6일 상하이로 이동해 천지닝 상하이시 당서기와 만찬을 한다. 대통령실은 이 자리에서 지방정부 교류, 인적 교류, 독립운동 사적지 보존·관리 등을 폭넓게 논의할 것으로 보고 있다. 1월 7일에는 상하이에서 열리는 한중 벤처·스타트업 서밋에 참석해 콘텐츠·의료·인프라·에너지 등 분야에서 디지털 혁신을 주도하는 청년 창업가들과 교류한다. 이어 국빈 방중의 마지막 공식 일정으로 상하이 대한민국 임시정부 청사를 방문한다. 위 실장은 "2025년 광복 80주년에 이어 2026년 김구 선생 탄신 150주년, 상하이 임시정부 창사 100주년을 맞아 독립운동가들의 희생과 헌신을 기리고 공동의 역사적 경험을 기념할 예정"이라고 말했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

