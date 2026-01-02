"정규직 전환하면 매달 60만원 지급"…2년 만에 돌아온 '이 지원금'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정부, 정규직 전환 지원사업 재개

30인 미만 기업 대상

근로자 1인당 월 최대 60만원 지급

비정규직 근로자를 정규직으로 전환한 기업에 월 최대 60만원을 지원하는 '정규직 전환 지원 사업'이 2년 만에 다시 시행된다.

고용노동부는 1일 "정규직 전환 지원 사업 예산 총 69억원을 확보해 이날부터 참여기업을 모집한다"고 밝혔다.

지원 대상은 피보험자 30인 미만 기업이다. 6개월 넘게 근무한 기간제·파견·사내하도급 근로자 등을 정규직으로 전환하거나 직접 고용하면 지원금이 지급된다. 전환 후에 한 달 이상 고용을 유지해야 한다.

지원 금액은 정규직으로 전환한 근로자 1인당 월 최대 60만원이다. 전환 시 기본 40만원이 지급된다. 전환 후 월 평균 임금을 20만원 이상 인상한 경우에는 추가로 20만원을 더 받을 수 있다.

지원 기간은 최대 1년이다. 지급 신청은 3개월 단위로 할 수 있다.

사업 참여를 희망하는 기업은 고용24 홈페이지 또는 가까운 고용센터에 방문해서 신청하면 된다. 예산이 한정돼 있어 지원을 희망하는 기업은 서둘러 신청하는 게 좋다.





최관병 노동부 근로기준정책관은 "정규직 전환은 노동자에게 삶의 기반을 튼튼히 해주고 기업에 인재 유치를 통한 경쟁력을 높이는 투자"라며 "이번 지원 사업이 상생의 노동시장을 만드는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





