"시무식 대신 제설 삽" 고창군, 폭설에 전 직원 투입

성송면 최대 10.9cm 눈

재난안전대책본부 가동

2일 오전 전북 고창군에 최대 10.9cm의 폭설이 내린 가운데 고창군이 신년 시무식을 취소하고 전 직원을 제설 현장에 투입했다. 고창군 제공

전북 고창군이 새해 첫날부터 쏟아진 폭설에 대응하기 위해 신년 시무식을 전격 취소하고 전 직원을 제설 현장에 투입했다.

2일 고창군에 따르면 이날 오전 6시 기준 고창지역 평균 누적 적설량은 8.8㎝를 기록했다. 특히 성송면은 최대 10.9㎝의 눈이 쌓이며 도로 결빙 등 안전사고 위험이 커진 상태다.

군은 지난 1일 저녁부터 즉각 재난안전대책본부를 가동하고 비상근무 체제에 돌입했다. 도로 제설과 상황 관리를 위해 46명의 인력을 긴급 투입했고 소금 750t, 염화칼슘 250t 등 제설 자재를 현장에 배치했다. 또 덤프트럭 9대와 굴착기 2대를 비롯해 읍·면 트랙터 241대, 인도형 제설기 16대 등 가용 장비를 총동원해 주요 도로와 경사로, 교량 등 34개 노선 327㎞ 구간에서 집중 제설작업을 진행했다는 것이 군 관계자의 설명이다.

보행자 안전과 교통사고 예방을 위해 당초 예정됐던 직원 시무식을 취소하는 결단을 내린 심덕섭 고창군수도 이날 새벽부터 직접 현장을 찾아 공직자들과 함께 도심지 취약지역의 눈을 치우며 구슬땀을 흘렸다.

심 군수는 "많은 눈으로 군민들이 일상생활에 어려움을 겪지 않도록 제설에 만전을 기해야 한다"며 "앞으로도 추가 폭설이 예보된 만큼 군민 여러분께서도 내 집 앞 눈 쓸기에 적극 동참해 달라"고 당부했다.





한편 고창군은 오는 3월 15일까지를 겨울철 자연 재난 대책 기간으로 정하고, 24시간 모니터링 체계를 가동해 폭설과 한파 등 설해 대책에 행정력을 집중할 방침이다.





