스타트업계 "대통령의 '창업 중심 사회' 비전 적극 지지"

"스타트업·벤처 열풍 시대 비전 공감"

스타트업계가 이재명 대통령의 병오년 신년사에 대해 적극 환영의 뜻을 밝혔다.

코리아스타트업포럼은 2일 입장을 내고 "이재명 대통령이 신년사를 통해 밝힌 '스타트업·벤처 열풍 시대'와 '창업 중심 사회'로의 대전환 비전을 적극적으로 환영하며 지지한다"며 이렇게 밝혔다.

코스포는 "정부가 천명한 '일부 대기업 중심 성장'에서 기회와 과실을 고루 나누는 '모두의 성장'으로의 패러다임 전환은 대한민국 경제의 지속 가능한 미래를 위한 시의적절하고 담대한 결단"이라며 "특히 스타트업을 혁신의 주체로 명확히 규정하고, 이들이 마음껏 도전할 수 있는 환경을 조성하겠다는 의지는 우리 스타트업 생태계에 큰 힘이 될 것"이라고 강조했다.

이어 "'고용'에서 '창업' 중심으로의 사회 체질 개선과 실패가 자산이 되는 안전망 구축을 통해 청년 기업가들이 담대하게 도전할 기회를 제공하겠다는 발언에 매우 공감하며 지지를 표한다"고 덧붙였다.





코스포는 "스타트업이 만드는 혁신의 가치가 본격적으로 인정받고 그 성과가 기업과 국민 모두의 삶으로 흐르는 구조가 정착되기를 기대한다"며 "코스포는 정부와의 긴밀한 협력을 통해 대한민국의 글로벌 국가 경쟁력을 강화하고 초일류 국가를 행한 대도약을 이룰 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





