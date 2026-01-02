[신년사]홍범식 LGU+ 사장 "신뢰 바탕으로 함께 성장…성과 이어질 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신년 핵심가치 'TRUST' 제시

"신뢰를 원동력으로 성공 축적하는 한 해"

홍범식 LG유플러스 사장이 2026년 새해를 맞아 신뢰를 기반으로 지속 가능한 성장을 이뤄내자고 임직원들에게 당부했다.

홍 사장은 2일 LG유플러스 모든 임직원에게 보낸 2026년 신년 메시지를 통해 "2026년은 우리가 설계한 미래 경쟁력에 대해 성공 체험을 확대하고 실제 성공을 축적해 가는 해가 될 것"이라며 "이를 가능케 하는 강력한 원동력은 신뢰"라며 이같이 강조했다.

홍범식 LG유플러스 사장. LG유플러스 제공

AD

이어 신뢰를 고객과의 약속을 지키는 믿음, 방향에 대한 확신, 서로에 대한 믿음으로 정의하며 "신뢰가 쌓이면 남들이 따라올 수 없는 경쟁력을 만들고 성공 속도가 붙어 탁월한 성과로 이어질 것"이라고 전망했다.

홍 사장은 지난해를 '우리가 가야 할 방향과 전략에 대한 큰 그림을 디자인한 한 해'로 정의했다. 그는 "지난해는 우리가 가져가야 할 차별적 경쟁력의 영역과 우선순위를 명확히 한 시기"라며 "이 전략 방향은 올해도 변함없이 우리의 원칙이 돼 고도화·구체화되고, 모든 실행의 기반이 될 것"이라고 말했다.

홍 사장은 신뢰를 바탕으로 한 도전을 당부하며 'TRUST(신뢰)'라는 키워드를 제시했다. 이는 고객과의 약속을 지키겠다는 다짐(T), 문제를 드러내는 용기(R), 신뢰 기반 연대(U), 고객 세분화를 통한 이해(S), 칭찬과 감사로 만드는 변화(T)라는 다섯 가지 마음가짐을 요약한 단어로, 신뢰 속에서 지속 가능한 성장을 이루겠다는 전략이다.

홍 사장은 새로운 브랜드 슬로건인 '심플리 유플러스(Simply. U+)'를 실현하기 위한 구성원들의 마음가짐으로 'TRUST'를 제안했다.

먼저 T(Thrive on Trust)는 고객과의 약속을 반드시 지키겠다는 다짐과 서로에 대한 믿음, R(Red Reveals, We Rise)은 문제를 드러내고 함께 해결하는 용기다. U(Unite Around the Hardest Challenges)는 연대를, S(Segment Deep, Act Smart)는 고객을 세분화해 깊이 이해하고 선택과 집중을 하는 것을 뜻한다. 마지막으로 T(Thank, Think, and Transform)는 감사와 칭찬의 힘, 생각이 만드는 변화다.





AD

홍 사장은 "TRUST를 실천하면 고객과의 약속을 넘어 밝은 세상으로 더 높이, 더 멀리 도약할 수 있다"면서 "여러분 한 분 한 분과 함께 TRUST를 실천하고 심플리 유플러스를 실현하는 것이 가장 든든하고 고마운 일"이라고 격려하며 신년사를 마쳤다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>