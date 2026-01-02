삼성전자, AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+' 공개

'AI 화면 최적화' 기술 탑재

강력한 실시간 화면 보정 기능 제공

평면 아닌 다양한 표면에 투사해도 보정

'화면 캘리브레이션', 패턴 분석·보정

'비전 AI 컴패니언' 탑재…다양한 질문 가능

삼성전자는 세계 최대 정보기술(IT)·가전 박람회 'CES 2026'의 개막을 앞두고 4일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열리는 '더 퍼스트룩' 행사에서 혁신적인 인공지능(AI) 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+(플러스)'를 공개한다고 2일 밝혔다.

삼성전자 모델이 혁신적인 AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+'를 이용하고 있다. 삼성전자

더 프리스타일 플러스는 이전보다 강화된 'AI 화면 최적화' 기술이 탑재돼 어떤 환경에서도 최상의 시청 경험을 제공할 수 있는 점이 특징이다. 3D 오토 키스톤, 화면 캘리브레이션, 실시간 초점, 스크린 핏 등이 대표적이다. 제품은 이를 통해 벽, 천장, 바닥은 물론 모서리나 커튼 등에 원하는 각도로 자유롭게 화면 투사가 가능해졌다.

3D 오토 키스톤은 평평한 면이 아닌 삼면 모서리나 굴곡진 커튼 등 다양한 표면에 투사해도 직사각형에 가까운 최적화된 화면으로 실시간 보정하는 기능이다. 화면 캘리브레이션은 색상 또는 패턴이 있는 벽면에 투사할 때 AI가 벽 패턴을 분석해 시청에 방해가 되는 요소를 최소화해 선명한 화면을 제공한다. 실시간 초점은 화면 각도를 변경할 때 발생하는 조정 소음이나 흐릿한 화면 초점을 실시간으로 보정하는 기능으로, 끊김이 없는 시청 경험을 제공해준다. 스크린 핏은 전용 스크린에 투사할 경우 AI가 전용 스크린 영역에 맞춰 화면 위치와 크기, 각도 등을 자동으로 조정하는 기능이다.

또한 더 프리스타일 플러스는 전작 대비 약 2배 향상된 430 ISO 루멘 밝기를 지원해 간접 조명 아래에서도 더 선명한 콘텐츠 시청이 가능토록 돕는다.

삼성전자가 이번에 새롭게 내놓을 AI 포터블 프로젝터 '더 프리스타일+'. 삼성전자

삼성전자는 삼성 TV와 모니터에서 지원하는 삼성전자 TV만의 통합 AI 플랫폼 '비전 AI 컴패니언'을 이 제품에도 탑재했다. 비전 AI 컴패니언은 사용자와 상호작용을 하며 요구 사항을 이해하고 AI를 통해 서비스를 제공한다. 사용자들은 더 프리스타일 플러스에서도 향상된 빅스비, 코파일럿, 퍼플렉시티 등 업계 최다 AI 에이전트를 편리하게 사용할 수 있다.





이헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "더 프리스타일 플러스는 사용자의 환경과 콘텐츠에 맞춰 초개인화를 완성해 나가는 진정한 AI 포터블 스크린"이라며 "고객 사용 경험에 집중해 다양한 시청 경험 확장을 위해 지속적으로 노력할 것"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

