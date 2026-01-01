"아이큐가 한자리냐" 이혜훈 '보좌진 갑질' 의혹…국힘 "송곳 검증"

국힘, 이 후보자 향한 공세 고삐
이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 과거 국회의원 시절 보좌진 인턴 직원에게 갑질과 폭언을 했다는 의혹이 1일 제기됐다.
지난달 31일 TV조선 보도에 따르면 2017년 당시 바른정당 의원이던 이 후보자가 자신의 이름이 언급된 언론 기사를 보고하지 않았다는 이유로 인턴 직원을 질책하는 통화 녹취가 공개됐다.
녹취에는 이 후보자가 해당 직원에게 '대한민국 말 못 알아듣느냐', '너 아이큐가 한자리냐', '내가 정말 널 죽였으면 좋겠다' 등 폭언하고 고성을 지르는 내용이 담겼다. 해당 직원은 사안이 발생한 후 보름 만에 의원실을 그만둔 것으로 알려졌다.
국민의힘은 이 폭로를 계기로 낙마 공세에 본격 돌입했다.
앞서 이 후보자를 '배신자', '부역자'로 규정한 국민의힘은 그와 관련된 의혹과 제보를 수집하는 등 인사청문회에서의 송곳 검증을 예고했다.
양향자 최고위원은 이날 SBS 라디오에 출연, 해당 녹취에 대해 "익히 듣고 있었던 얘기들이라 놀랄 것은 없었다"고 말했다.
양 최고위원은 '지명 철회되거나 인사청문회를 통과하지 못할 것으로 보느냐'는 질문에 "여론의 상황을 봐야겠지만 지금 상황에서는 어렵다고 본다"고 했다.
주진우 의원도 "즉시 병원 가서 치료받아야 할 사람을 어떻게 장관으로 시키느냐"며 "이혜훈의 모멸감 주는 갑질은 민주당 DNA와 딱 맞는다"고 비꼬는 글을 페이스북에 올렸다. 주 의원은 "갑질은 일회성으로 끝나는 경우가 없다. 이혜훈의 이중가면은 계속 벗겨질 것"이라고 지적했다.
이 후보자의 청문회를 담당할 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 의원들도 최근 회의를 열어 청문회 전략을 논의하고 의혹과 제보를 수집하는 것으로 전해졌다.
장동혁 대표는 지난달 30일 "이 후보자가 그간 행동과 말로 한 것들이 있다. 이미 여러 제보가 들어오고 있다"며 "인사청문회에서 철저히 검증하겠다"고 말했다.
