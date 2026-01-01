[신년사]김명진 메인비즈협회장 "패키지형 지원체계로 中企 경영혁신 뒷받침"

"온라인 상생플랫폼 구축에도 박차"

김명진 메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회) 회장은 병오년(丙午年) 새해를 맞아 4가지 핵심과제를 밝히고 규제와 제도 개선에 적극 나서겠다고 밝혔다.

김 회장은 지난달 31일 신년사를 통해 "2026년은 메인비즈제도가 도입된 지 20주년을 맞는 뜻깊은 해"라며 "협회는 올해 메인비즈기업의 경쟁력을 강화하는 데 역량을 집중해 나갈 것"이라고 밝혔다.

김명진 메인비즈협회 회장. 메인비즈협회

그는 이어 "2006년 첫발을 내디딘 메인비즈제도는 지난 20년간 중소기업 경영혁신의 방향을 제시하며, 오늘날 2만 5000여 메인비즈기업이 대한민국 산업과 경제를 떠받치는 든든한 축으로 성장하는 데 중요한 역할을 해 왔다"고 말했다.

또한 중소기업의 혁신성장과 상생 생태계 강화를 위한 4가지 핵심과제를 밝히며 "정책기반 강화와 규제개선을 핵심축으로 하는 패키지형 지원체계를 통해 중소기업 경영혁신을 체계적으로 뒷받침하겠다"고 했다.

그러면서 "현장의 목소리를 바탕으로 규제와 제도적 애로를 지속해서 발굴·개선하고, 정책금융·세제·연구·개발(R&D)·인력·디지털전환 지원이 유기적으로 연계될 수 있도록 실효성 중심의 정책 협력과 제도개선에 앞장서겠다"고 했다.

아울러 "해외 네트워크 확대, 실질적인 수출 연계, 현지 진출 지원을 통해 글로벌 시장에서 가시적인 성과를 창출하고, 평생교육원을 중심으로 교육지원도 적극 추진해 나갈 것"이라고 덧붙였다.





끝으로 김 회장은 "회원사 간 교류와 협업을 촉진하는 온라인 상생플랫폼 구축에도 박차를 가하겠다"며 "협회는 앞으로도 경영혁신이 우리 산업과 기업 전반에 확산할 수 있도록 든든한 동반자로서의 역할을 다할 것"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

