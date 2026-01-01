김경환 한국주택금융공사 사장, “두터운 포용금융으로 국민 주거안정 실현”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정책모기지 고도화·디지털 혁신·ESG 금융 비전 제시

김경환 한국주택금융공사(HF) 사장은 2026년 신년사를 통해 국민 누구도 소외되지 않는 '두터운 포용금융'을 적극 실천하겠다는 의지를 전했다.

김 사장은 공급자 중심의 사고에서 벗어나 국민이 기대하는 서비스를 제공하는 주택금융 대표기관의 역할을 한층 강화하겠다고 강조했다.

김 사장은 우선 정책모기지를 서민과 실수요자의 내 집 마련은 물론 금융 취약계층에 실질적인 도움이 되도록 더욱 정교하게 공급하겠다고 말했다. 또 임대차시장 여건에 부합하는 새로운 주택보증 상품을 마련하고, 주택연금이 더 많은 국민의 노후보장 수단으로 자리 잡을 수 있도록 확대해 서민 주거 안정과 지역경제 활성화에도 기여하겠다는 계획을 제시했다.

디지털 혁신 방향도 분명히 했다. 김 사장은 '인공지능 전환(AX) 추진전략'을 바탕으로 업무 지능화를 구현하고, 비대면 채널을 고도화해 고객 편의를 획기적으로 높이는 차별화된 디지털 금융 서비스를 제공하겠다고 말했다. 또 금융의 근간인 신뢰 확보를 위해 철저한 리스크 관리와 국민 정보보호에도 만전을 기할 것을 임직원들에게 당부했다.

글로벌 경쟁력 강화와 ESG 금융 확대에 대한 비전도 제시됐다. 김 사장은 글로벌 네트워크를 기반으로 국제교류의 실질적인 성과를 창출하고, 그린 커버드본드의 성공적인 발행을 통해 글로벌 ESG 금융 선도기관으로 도약하겠다는 포부를 전했다.





또 김 사장은 임직원들에게 서로를 이해하고 책임을 다하며 새로운 도전에 주저하지 않는 '한국주택금융공사(HF)다움'을 바탕으로, 국민의 주거행복 실현을 위해 함께 노력해 나가자고 당부했다.

김경환 한국주택금융공사 사장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

