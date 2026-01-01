'취업사관학교' 경복대, 취업률 82.1%…전국 대학 '최상위' 랭크

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경복대학교가 2024년 취업률 82.1%로 전국 일반대학 및 전문대학 취업률에서 최상권에 랭크됐다.

경복대는 교육부와 한국교육개발원이 발표한 '2024년 고등교육기관 졸업자 취업통계조사'에서 82.1%의 취업률로 전국 최상위권 취업 명문 대학의 위상을 입증했다고 1일 밝혔다. 이번 결과는 2023년 8월과 2024년 2월 졸업생 1954명을 대상으로 조사한 것이다.

경복대는 어려운 취업환경 속에서도 전년도 취업률(80.6%)보다 1.5%P 상승한 성과를 올렸다. 이 기간 전국 4년제 대학 평균 취업률은 62.8%이고, 전문대학 평균 취업률은 72.1%였다.

경복대학교가 2024년 취업률 82.1%로 전국 최상위권에 랭크됐다. 경복대학교 제공

AD

경복대는 4년제 대학보다는 20%P 이상을, 경쟁 관계에 있는 전문대학보다 10%P 이상 높은 취업률을 기록했다.





AD

경복대 관계자는 "전국적인 취업률 감소에도 불구하고 경복대가 82.1%라는 높은 수치를 기록하고 전년 대비 성장을 이뤄낸 것은 현장 중심 교육 체계의 승리"라며 "앞으로도 4차 산업혁명 시대에 걸맞은 창의적 인재를 양성해 학생이 행복하고 기업이 신뢰하는 대학의 명성을 이어가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>