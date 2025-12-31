부산항만공사, 항만 이웃 국가유공자 주거환경 개선 나선다

한국해비타트와 업무협약 체결



국민제안 반영 맞춤형 주거복지

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 항만 인근에 거주하는 국가유공자의 주거환경 개선을 위해 주거복지 전문기관과 손을 잡았다.

부산항만공사는 지난 30일 한국해비타트와 항만 인근 국가유공자 주거환경 개선을 위한 업무협약을 체결했다. 협약식에는 정원동 부산항만공사 경영부사장과 윤형주 한국해비타트 이사장이 참석해 협력 의지를 다졌다.

이 협약은 공공기관과 주거복지 전문기관 간 협력을 통해 항만 인근 주거 취약계층의 생활 여건을 실질적으로 개선하기 위해 추진됐다. 특히 부산항만공사의 2025년 상반기 '항만혁신 국민제안 공모'에서 제기된 '항만 인근 거주 취약계층의 주거환경 개선 필요성' 제안이 채택되며 사업이 본격화됐다.

이 국민제안에는 항만 인접 지역의 소음 저감을 위한 샤시 시공 등 구체적인 실행 방안이 담겨 있어, 국민의 의견을 사회공헌 사업으로 실현하는 모범 사례로 평가받고 있다.

협약에 따라 두 기관은 부산항 인근 부산·경남 지역에 거주하는 국가유공자 2가구를 선정해 맞춤형 주거환경 개선을 진행할 예정이다. 주요 지원 내용은 소음 저감을 위한 샤시 시공을 비롯해 노후 주택 내부 보수, 생활 안전성 강화를 위한 설비 개선 등으로, 한국해비타트의 전문적인 주거개선 노하우를 바탕으로 체계적으로 추진된다.

부산항만공사는 이번 사업을 위해 필요한 사업비를 후원하고, 임직원이 직접 참여하는 봉사활동을 통해 국민제안이 현장에서 실현되는 전 과정에 함께할 계획이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 협약은 국민의 제안을 실제 사회공헌활동으로 구현한 대표적인 사례"라며 "항만 인근 지역 주민과 국가유공자에 대한 예우를 실천하는 의미 있는 사업인 만큼, 앞으로도 국민 참여를 기반으로 한 사회적 가치 창출과 지역 상생을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





부산항만공사는 사회공헌 브랜드 'PORTner(포트너)'를 중심으로 지역사회와 연계한 다양한 사회공헌활동을 추진하고 있으며, 국민 참여형 제안과 연계한 실효성 있는 사회공헌 모델을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 적극 이행하고 있다.

부산항만공사가 지난 30일 한국해비타트와 항만 인근 국가유공자 주거환경 개선을 위한 업무협약을 체결하고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

