[내일날씨]올해 마지막 날도 강추위…서울 체감 -14도

대체로 맑아 해넘이·해돋이 볼 수 있어

2025년 마지막 날인 31일 아침 경기내륙과 강원내륙·산지는 -10도 이하, 나머지 지역은 -5도 이하로 기온이 떨어지면서 매우 춥겠다. 낮에도 대부분 지역이 영하권을 벗어나지 못하겠다.

전국 아침 최저기온은 -12~0도, 낮 최고기온은 -5~4도일 것으로 예상된다. 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 -8도와 -3도, 인천 -8도와 -4도, 대전 -7도와 0도, 광주·대구 -3도와 1도, 울산 -2도와 2도, 부산 0도와 4도다.

연합뉴스

특히 거센 바람은 추위를 부추기겠다. 서해안과 제주엔 순간풍속이 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎에 달하는 강풍이 예상된다. 서울의 경우 강풍에 오전 체감온도가 -14도까지 떨어지겠다. 경기 포천과 강원 대관령은 체감온도가 -20도로 내려갈 것으로 예상됐다.

한파는 새해에도 이어지겠다. 새해 첫날 기온은 아침 최저 -16~-4도, 낮 최고 -5~4도로 31일보다 더 낮을 전망이다. 대부분 지역 아침 기온이 -10도 안팎에 머물겠고, 경기내륙·강원내륙·강원산지·경북북동내륙·경북북동산지 등은 -15도 내외까지 떨어지겠다.

31일과 다음 달 1일 전국이 대체로 맑아 해넘이와 해돋이를 보기 어렵지 않겠다. 다만 찬 공기가 상대적으로 따뜻한 바다 위를 지나며 구름대를 만들면서 해상과 제주·울릉도·독도 등 섬, 서해안 등에서는 일몰과 일출이 보이지 않을 수 있겠다.

바다의 경우 동해중부먼바다와 동해남부북쪽먼바다에 시속 30~60㎞(8~16㎧)의 강풍과 1~4ｍ 높이의 높은 물결이 이어지는 가운데 31일은 서해남부남쪽먼바다·제주해상(북부앞바다 제외)·남해동부바깥먼바다·동해남부남쪽먼바다 등에서도 풍랑이 거세지겠다. 다른 바다들도 점차 풍랑이 거칠어지겠다.





백두대간 동쪽을 중심으로 대기가 계속 건조하겠다. 강원동해안·남부산지와 경북동해안·북동산지, 부산과 울산, 경남 일부는 건조특보까지 내려졌다. 바람도 강해 불이 나기 쉽겠으니 일몰과 일출을 보기 위해 등산을 계획한다면 산불 예방 수칙을 준수할 필요가 있다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

