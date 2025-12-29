이노스페이스 '한빛-나노', 정상 이륙 후 임무 조기 종료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이륙 30초 뒤 기체 이상 감지…안전 절차 따라 비행종단

초기 비행 데이터 확보…"원인 분석·발사 신뢰성 강화의 핵심 기반"

민간 우주 발사체 기업 '이노스페이스'가 브라질에서 수행한 소형 발사체 '한빛-나노(HANBIT-Nano)' 첫 상업 발사가 비행 중 안전 절차에 따라 조기 종료됐다. 회사는 현재까지 확보한 비행·계측 데이터를 토대로 발사 실패 원인 분석에 착수했으며, 공식 조사는 브라질 공군 산하 기관이 주관한다.

지난 23일(한국시간) 브라질 알칸타라 우주센터에서 이륙한 '한빛-나노' 발사체. 이노스페이스 제공

이노스페이스는 브라질 알칸타라 우주센터에서 지난 23일 수행한 발사 임무가 비행 중 기체 이상 징후에 따라 종료됐다고 29일 밝혔다. 발사체는 이륙 직후 정상적으로 상승 비행을 시작했으나, 이륙 약 30초 경과 시점에서 기체 손상이 의심되는 상황이 감지됐다.

2단형 소형 발사체인 한빛-나노는 한국시간 기준 23일 오전 10시 13분 정상 이륙했으며, 추력 25t급 하이브리드 로켓 엔진이 안정적으로 초기 구간을 통과했다. 이는 중대형급 하이브리드 로켓 엔진의 세계 최초 비행 사례다.

그러나 상승 비행 중 구름층 통과 시점에 기체와 지상 간 통신이 단절됐고, 이후 미상의 원인으로 기체 손상이 발생한 정황이 확인됐다. 발사체는 여러 부분으로 분리되며 1단 엔진 추력이 중단된 징후를 보였고, 추력과 자세를 상실한 상태에서 자유낙하에 들어갔다.

이노스페이스는 가상충돌지점(IIP)이 발사장 안전 구역 내에 위치한 것을 확인한 뒤 사전에 합의된 절차에 따라 비행종단시스템(FTS)을 작동해 임무를 종료했다. 이 과정에서 인명 피해나 추가적인 지상 시설 피해는 발생하지 않았다.

확보된 비행 데이터…재도전의 기술적 기반

현재까지 확보된 영상·비행 계측·추적 데이터는 발사체 이륙과 초기 비행 구간의 거동을 담고 있으며, 회사 측은 이를 원인 규명과 발사 신뢰성 향상의 핵심 기술 자산으로 평가하고 있다.

최종적인 발사 실패 원인은 브라질 공군 산하 항공사고조사 및 예방센터(CENIPA)가 주관하는 공식 조사 절차를 통해 규명될 예정이다. 이노스페이스와 브라질 공군은 현재 공동으로 초기 기술 분석을 진행 중이다.

이번 임무에 탑재된 고객 위성과 탑재체는 고객의 자체 보험을 통해 손실 보상이 이뤄질 예정으로, 회사 측은 상업 발사 서비스 계약 구조나 중장기 사업 계획에는 큰 영향이 없을 것으로 보고 있다. 발사체 잔해 일부는 회수돼 향후 원인 분석과 기술 개선에 활용된다.

이노스페이스는 한빛-나노 발사 재도전을 내년에 확보된 슬롯을 기준으로 알칸타라 우주센터에서 추진하는 방안을 검토 중이다. 구체적인 일정은 CENIPA의 공식 조사 결과와 후속 조치 완료 시점을 토대로 확정될 예정이다.





김수종 이노스페이스 대표는 "첫 상업 발사는 기술적 완성도뿐 아니라 재현 가능한 신뢰와 안전 체계를 동시에 입증해야 하는 가장 높은 문턱"이라며 "확보한 비행 데이터를 바탕으로 기술적 완성도와 발사 성공 확률을 높이기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

