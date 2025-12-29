축제는 내년, 설렘은 지금부터… 시민과 여는 ‘2026 양산방문의 해’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양산시, 종무식·제야의 종 타종행사… 관광홍보존 운영



2026년 양산방문의 해·양산12경, 시민참여 이벤트 홍보

경남 양산시가 시민들과 함께 '손님맞이 대작전'에 돌입했다.

양산시는 12월 31일 열리는 양산시 종무식·제야의 종 타종행사와 연계해 '2026 양산방문의 해'와 새롭게 선정된 '양산12경'을 알리기 위한 관광홍보존을 운영한다.

이번 행사는 한 해의 마무리와 새해의 시작을 함께하는 시민 축제의 장에서, 2026 양산방문의 해의 방향성과 양산의 대표 관광자원을 시민과 관광객에게 자연스럽게 소개하기 위한 현장중심 관광홍보 프로그램으로 기획됐다.

행사 현장에는 2026 양산방문의 해를 맞아 추진 예정인 주요 3대 핵심 관광컨텐츠인 ▲물금역 양산프렌즈 웰컴센터(양산프렌즈 팝업 홍보존) ▲양산의 하늘 아래('양산'을 활용한 설치미술 전시) ▲황산공원 이색 미션게임(야외 방탈출 체험프로그램)을 소개하고, 시민과 관광객이 가장 기대하는 프로그램에 대해 간단한 스티커 투표 방식으로 참여할 수 있도록 했다.

이를 통해 시민과 관광객이 양산의 신규 관광 콘텐츠를 자연스럽게 접하고, 향후 관광정책과 컨텐츠 추진에 대한 공감대를 형성하는 계기가 될 것으로 기대된다.

이와 함께 양산 12경을 한눈에 살펴볼 수 있는 홍보 배너를 설치해 자연·역사·문화·휴식이 어우러진 양산의 주요 관광지를 시민들이 쉽게 이해하고 공감할 수 있도록 구성했다.

아울러 행사에 참여한 시민과 관광객에게는 양산시 관광캐릭터 '양산프렌즈'를 활용한 홍보물품인 2026년 달력을 제공해, 관광브랜드 인지도 제고와 2026 양산방문의 해 홍보 효과를 동시에 높일 계획이다.

시 관계자는 "2026 양산방문의 해는 행정이 일방적으로 만드는 관광이 아니라, 시민과 함께 만들어가는 관광도시 프로젝트"라며 "이번 시민 참여 이벤트를 통해 시민들이 기대하는 관광 콘텐츠를 직접 확인하고, 이를 실제 사업으로 구체화해 나가겠다"고 말했다.





양산시는 2026 양산방문의 해를 계기로 양산12경을 중심으로 한 관광 스토리텔링 강화, 관광캐릭터 활용 홍보, 시민 참여형 관광 프로그램 확대 등을 통해 관광도시 브랜드 경쟁력을 높여나갈 계획이다.

시민참여 투표 스티커판.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

