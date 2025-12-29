이상일 용인시장, 경제부총리에 '반도체 국가산단' 지원 확대 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전력·용수 공급, 이주민·이주기업 정책자금 지원 확대 등

분당선 연장 예타 면제 등 철도·도로망 조속 추진도 요청

이상일 경기도 용인시장이 이동·남사읍 일대 '첨단 시스템반도체 국가산업단지'의 차질 없는 조성을 위한 정부 차원의 지원 확대를 요청하고 나섰다.

이상일 용인시장. 용인시 제공

용인시는 이 시장이 28일 구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 만나 용인에서 진행되는 대규모 반도체 프로젝트와 교통 인프라 구축 사업이 차질 없이 진행되도록 정부가 적극적으로 지원해 달라고 요청했다고 29일 밝혔다.

이 시장은 구 부총리에게 전달한 자료를 통해 ▲첨단시스템반도체 국가산단에 대한 전력·용수 등 기반시설 적기 구축 ▲산단 이주민·이주기업을 위한 저금리 정책자금 지원 ▲국가 첨단전략산업 소재·부품·장비(소부장) 투자지원금 사업에 대한 지방비 부담 경감 ▲제6차 국도·국지도 건설계획 노선 예비타당성 통과 건의 ▲분당선 기흥역~오산대역 연장 사업의 예타 면제 또는 조속 추진 등을 건의했다.

이 시장은 "대한민국의 미래가 걸린 반도체 산업의 경쟁력을 높이기 위해서는 용인에 투자하는 반도체 기업과 지방자치단체에 대한 국가적인 관심과 지원이 수반돼야 한다"며 "특히 산단 조성이 차질 없이 진행될 수 있도록 전력과 용수 등 기반시설이 적기에 구축돼야 한다"고 했다.

이를 위해 이 시장은 이미 확정돼 추진 중인 산단 용수·전력의 1단계 공급 계획 외에 삼성전자의 생산라인 가동 시기에 맞춰 안정적인 전력과 용수가 공급될 수 있도록 현재 검토 중인 2·3단계 전력 공급계획도 빠르게 확정해야 한다고 건의했다.

이 시장은 산단 예정지 이주민과 이주기업이 이주정착 자금을 조달하는 과정에서 이자 부담 경감을 위한 저금리 정책자금 지원과 재원 방안을 마련해 줄 것도 검토해 달라고 요청했다.

그는 국가첨단전략산업 육성과 공급망 안정을 위한 반도체 소부장 투자지원금 사업에 대한 지방비 부담 경감도 필요하다고 했다. 정부가 소부장 핵심 기업의 국내 투자 촉진을 위해 신설을 추진 중인 투자지원금의 60%를 지자체가 부담하도록 할 경우 지속 가능한 사업 추진이 어렵다는 것이 이 시장의 입장이다.





이 시장은 이밖에 분당선 연장 사업에 대한 기재부가 예타 면제나 조속한 진행을 요청하는 한편 첨단시스템반도체 산단과 원삼면 '용인 반도체 일반산업단지' 일대의 교통 환경 개선을 위해 시가 추진하는 5개 도로 노선을 정부가 '제6차 국도·국지도 건설계획'에 반영해 줄 것도 요청했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

