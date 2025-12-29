쿠팡 소송 원고모집 1만2000명 참가…대구참여연대, 내년 1월10일까지 모집 기한 연장

대구참여연대는 29일 "3370만명의 개인정보를 유출한 쿠팡에 대한 손해배상청구 집단소송 원고모집을 시작한 지 20여일 만에 1만2000여명이 참가했다"며 "서울의 법무법인 등 집단소송을 먼저 시작한 곳이 더러 있지만, 지방 시민단체의 원고모집에 하루 평균 500명 이상이 참가한 것은 시민들의 관심이 상당히 크다는 점을 시사한다"고 밝혔다.

대구참여연대는 "당초 지난 24일까지 1차 원고모집을 하면서 추가 모집 가능성을 열어 두었는데 내년 1월 10일까지 모집 기간을 연장하기로 했다. 집단소송 소식을 늦게 접한 시민, 무책임하고 오만한 태도로 일관하는 쿠팡에 대해 분개하는 시민이 늘어나면서 신청 문의가 계속 있기 때문이다"고 덧붙였다.

대구참여연대는 또 "쿠팡 최고재무책임자는 언론에 유출 사실이 알려지기 일주일 전인 지난 11월 10일에 이미 32억원 상당의 주식을 매도했고, 11월 17일에는 검색, 추천 기술 담당 핵심 임원이 사임 직후 11억원 상당 주식을 팔았다. 더구나 지난해 12월 트럼프 대통령 취임준비위원회에 100만 달러를 기부하는 등 최근 5년간 미 행정부와 의회를 대상으로 약 155억원의 로비 자금을 뿌린 결과 미국 정계가 한국 정부와 국회의 '쿠팡 제재'를 비난하는 메시지를 내는 어처구니없는 상황을 초래하고, 민관합동조사단이 조사 중임에도 자체 조사 결과를 발표하여 사태를 축소, 왜곡하는 꼼수를 부렸다. 그러다 정보유출 사태 후 한달이 지나서야 마지못한 사과를 내놓으면서 국회 청문회는 출석하지 않겠다며 한국사회를 조롱하고 있다"고 말했다.





대구참여연대는 "시민 누구라도 쿠팡의 이러한 행태를 더는 용납할 수 없다. 노동자, 시민이 연대해 '본때'를 보여줘야 하고, 정부와 국회는 한치의 타협도 없이 '철퇴'를 가해야 한다"며 "당초와 같은 조건으로 내년 1월10일까지 원고모집을 연장하니 뜻있는 시민들의 더 많은 참여를 기대한다. 대구참여연대는 쿠팡 임직원에 대한 처벌, 개인정보 보호 및 노동인권 개선 등 책임을 묻고, 집단소송법과 징벌적 손해배상제 도입 등 제도개혁을 위해 시민들과 함께 활동할 것이다"고 밝혔다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

