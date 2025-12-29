라이드플럭스, 프리 IPO 라운드서 200억원 선제 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에이티넘·산업은행 참여

'완전 무인화' 경쟁력 높이 평가

자율주행 소프트웨어 스타트업 라이드플럭스는 지난 12월 초 프리 기업공개(IPO) 라운드를 시작한 지 약 4주 만에 총 200억원의 투자를 선제적으로 확보했다고 29일 밝혔다. 이를 포함한 라이드플럭스의 현재까지 누적 투자 유치 금액은 약 752억원이다.

이번 투자에는 기존 주주인 에이티넘인베스트먼트가 100억원, 신규 투자자로 산업은행이 100억원 규모로 각각 참여했다. 라이드플럭스는 현재 기존 주주 및 신규 투자자들과 추가 투자에 대한 논의를 이어가고 있으며, 내년 초 프리 IPO 투자 유치를 마무리할 계획이다.

서울 상암에서 시험 운행 중인 라이드플럭스 무인 자율주행 차량. 라이드플럭스

라이드플럭스는 무인화 기술 경쟁력 측면에서 업계 내 선도 기업으로 평가받고 있다. 현재 서울 상암 일대에서 운전석을 비운 '무인 허가 기반' 자율주행 시험 운행을 진행 중이다.

라이드플럭스는 상암 무인 실증을 통해 누적 2300시간 이상의 자율주행 데이터를 확보했으며, 자율주행 중 사고는 한 건도 발생하지 않았다. 내년에는 자체 실증을 넘어서 공개 서비스 운행을 목표로 하고 있다.

여객 운송 분야에서도 라이드플럭스는 서울, 부산, 세종, 제주 등 전국 주요 도시에서 자율주행 대중교통 서비스를 운영하며 상용화 경험을 축적해왔다. 최근에는 국책과제의 일환으로 레벨4 자율주행 카셰어링 실증 서비스에 돌입했으며, 향후 로보택시 등 무인 이동 서비스로의 확장을 준비하고 있다. 화물 운송 분야에서는 내년 상반기 중 삼다수 등 국내 주요 물류·제조 기업과 함께 미들마일 자율주행 유상 화물운송을 시작할 예정이다.





라이드플럭스는 이번 프리 IPO 투자 유치를 통해 인공지능(AI) 기반 무인 자율주행 기술 고도화와 국토교통부 자율주행 실증도시를 중심으로 한 대규모 상용화 준비 등 다양한 사업 확장에 속도를 낼 계획이다. 박중희 라이드플럭스 대표는 "무인 자율주행 상용화를 가장 빠르게 현실로 만들어, 국내 자율주행 산업의 새로운 기준을 제시해 나가겠다"고 말했다.





