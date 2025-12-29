"오늘 발령, 내일 새 업무?"…부실한 인수인계 관행 개선책 마련한 노원구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인수인계, 개인 아닌 조직 문제

행정연속성·조직의 노하우 보전 나서

서울 노원구(구청장 오승록)가 내년 1월 1일자 정기 인사발령을 앞두고 체계적인 인수인계 관리 시스템을 마련했다.

구는 지난 26일 발표된 정기인사에 앞서 이달 19일 인수인계 준수사항을 담은 공문을 전 부서와 동에 시달했다고 밝혔다. 이번 대책은 지난 8월부터 실태조사와 노동조합, 저연차 직원을 포함한 의견수렴 과정을 거쳐 마련됐다.

노원구 공무원들이 업무 인계 내용을 설명하고 있다. 노원구 제공.

핵심 내용은 부서장과 팀장 등 관리자의 역할 명시와 인수인계 기간 확보다. 구는 인수인계를 실무자 개인 간 문제가 아닌 조직 차원에서 관리할 문제로 인식을 전환했다.

팀장은 인사발령 예정자의 현안업무와 역점사항, 미결 과제 등을 사전에 숙지하고, 전임자와 후임자 간 인수인계 후 부서 내부 결재를 통해 이를 확정한다. 특히 다수 민원이 예상되는 민감 사항과 시급 사항은 팀장과 과장이 미리 파악하도록 했다. 부서장은 인수인계 종료 후 개인별 성과면담을 통해 담당자의 업무 이해도를 재확인한다.

인수인계가 원활하게 작용할 수 있는 물리적인 기간도 부여한다. 현재 구에서 운영하는 의무 전보 기간 단위는 2년 6개월이며, 불가피한 경우 6개월의 연장을 허용한다.

구는 의무전보대상자, 개인 고충에 따른 전보희망자, 승진자 등을 제외하면 인사발령 대상을 최소화했다. 본인의 발령에 대한 예측 가능성이 낮은 것도 부실한 인수인계의 원인이 되기 때문이다.

‘어제 오후 발령 공개, 오늘 아침 신규 부서 출근’ 같은 불상사가 일어나지 않도록 발령 공개 시기도 앞당기고, 발령 후에도 부서별 상황에 따라 최소 5일간의 인수인계 기간을 보장한다.

순환보직이 정착된 공직사회에서 부실한 인수인계는 조직 노하우 유실과 행정착오의 원인이 돼왔다. 실제 각종 설문조사에서 인수인계 과정의 혼란은 저연차 공무원들의 대표적인 애로사항으로 꼽힌다.





오승록 노원구청장은 "개인의 선의에 의존했던 인수인계 문제를 조직 차원에서 관리할 문제로 인식을 전환한 첫 시도"라며 "이번 정기인사 시 인수인계 결과를 점검하며 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

